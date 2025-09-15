Fahrettin Altun'un oğluna "tarihi" düğün! Önce milyonluk işini sonra yuvasını kurdu

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı'nın başına geçtiğimiz günlerde Burhanettin Duran atanmıştı. Fahrettin Altun'un görevden alınması dikkat çekmişti. Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına atanmıştı.

Fahrettin Altun, oğlu Mustafa Bilge Altun'un dün gerçekleşen düğünü ile yeniden gündeme geldi.

Altun'un oğlu, İstanbul Beykoz'daki Boğaz'a sıfır olan tarihi yapı Mecidiye Kasrı'nda Rumeysa Reis ile evlendi.

Düğüne çok sayıda AKP'li isim katılırken nikahı Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kıydı.

BAKANLAR, MİLLETVEKİLLERİ, BELEDİYE BAŞKANLARI...

Düğüne katılanlar arasında; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AKP MKYK Üyesi Mahir Ünal, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

MİLYONLUK ŞİRKETİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Mustafa Bilge Altun'un sahip olduğu tarım şirketinin sermayesi üç yılda 500 bin TL'den 210 milyon TL’ye yükselmesi gündeme yansımıştı.

Fahrettin Altun'un oğlunun hızlı yükselişi

TARİHİ YAPIDA "TARİHİ" DÜĞÜN

Gazeteci Alican Uludağ'ın paylaştığı bilgilere göre bin kişilik düğünün yaklaşık maliyeti 5 milyon TL'yi buluyor.

Organizasyon firmalarından ücret alan Uludağ, "Kasrın boş halde kiralanması 350 bin TL. Dışarıdan para verip organizasyon hizmeti almak zorundasınız. Bir organizasyon şirketi, 1000 kişilik düğün için masa-sandalye-ses-ışık-yemek hizmeti için 5 milyon TL fiyat verdi" dedi.