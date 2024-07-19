Faiz anketi sonuçlandı faiz artacak mı?

Faiz anketi sonuçlandı
Politika faizi şu anda yüzde 50...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu önümüzdeki salı günü toplanacak, faizin artırılıp, artırılmayacağına karar verecek.
Para Politikası Kurulu'nun 23 Temmuz günü yapacağı toplantı öncesi Anadolu Ajansı Finans bölümünün gerçekleştirdiği anket sonuçlandı. O anketi 15 ekonomist katıldı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentileri yüzde 50'de sabit tutulacağı yönünde odu. Ankete katılan 15 ekonomistin hepsi politika faizinin yüzde 50'de sabit tutulacağını öngördü.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 6'sı yüzde 45, 1'i yüzde 42,5 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü. 2 ekonomist ise yıl sonu tahmininde bulunmadı.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.