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Amerikan Merkez Bankası Fed kârdan zarar etti

Fed'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın 2022 yılına ait gelir ve giderlerine ilişkin veriler paylaşıldı. Fed'in geçen yıl net kârı 49,1 milyar dolar azalışla 58,8 milyar dolara düştü.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 09:17
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Faizler arttı maliyet yükseldi. Fed kârdan zarar etti

Amerikan Merkez Bankası Fed kârdan zarar etti
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ABD Merkez Bankasının (Fed) Hazineye aktardığı kar, geçen yıl artan faiz maliyetleri nedeniyle 76 milyar dolara geriledi.

Fed'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın 2022 yılına ait gelir ve giderlerine ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, artan faiz maliyetleri nedeniyle Fed'in geçen yıl net karı 49,1 milyar dolar azalışla 58,8 milyar dolara düştü.

İşletme giderleri 2022'de 9,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

Bankanın ABD Hazinesine aktardığı karı da 2022'de bir önceki yıla göre 33 milyar dolar azalarak 76 milyar dolar oldu.

Fed'in geçen yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları da 2021 sonuna göre 187 milyar dolar düşerek, yaklaşık 8,6 trilyon dolara geriledi.

Öte yandan 12 Fed şubesinin işletme giderleri 2022'de 9,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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