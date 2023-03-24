Gram altında yeni rekor. Aldı başını gidiyor

Altın coştu aldı başını gidiyor. Ons altın 2000 dolar sınırına yaklaştı, gram altın ise rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Altın önceki iki seansta neredeyse yüzde 3 yükselmesi sonrası yatırımcıların Fed’in para politikasına ilişkin karmaşık sinyalleri değerlendirmesiyle yatay seyretti.

Sabah saatlerinde 1.994 doları gören ons altın sonrasında 1.985 dolar seviyesine kadar çekildi. Gram altın tarafında da 1.233 TL ile rekor denemesi gerçekleşirken fiyatlama 1.220 TL sınırının altında dengelendi.

Piyasada, Cumhuriyet altını 8.095 liradan, Ceyrek altın 2.031 liradan, Yarım Altın ise 4.062 liradan fiyatlanıyor.

Değerli metal bankacılık krizi kaynaklı endişeler dolayısıyla güvenli liman talebi görmeyi sürdürüyor.

Öte yandan tahvil getirileri de düşüşünü üçüncü güne taşıyarak faiz getirisi olmayan altına destek sağladı.