Falezlerde ölü bulunan 13 yaşındaki Aylin'in cenazesi gözyaşları arasında Adli Tıptan alındı

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’ndeki 20 metre yükseklikteki falezlerde 2 gün önce bir ceset bulunmuştu. Falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ekibi ve deniz polisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri halat yardımıyla aşağı inerken, polis ilk belirlemelere göre cesedin bir genç kıza ait olduğu tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından deniz polisi botuna alınan ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedin, bir hafta önce okula gitmek için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Aylin Kaya’ya ait olma ihtimalinden dolayı anne Natalya Kaya’dan DNA testi yaptırması istendi. Yapılan testlerden sonra cesedin Natalya Kaya’nın bir hafta önce kaybolan kızı Aylin Kaya’ya ait olduğu anlaşıldı.

Falezlerde bulunan cesed, Aylin Kayaya ait olduğu anlaşılmasından sonra anne Natalya Kaya’ya teslim edildi. Gözyaşları içinde kızın cansız bedeni teslim alan anneyi eşi ve yakınları sakinleştirdi.

Kaya'nın cenazesi İsmail Fetane Şahin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Güzeloluk Mahallesi'ndeki Boynuzlu Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.