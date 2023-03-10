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Falezlerde yarık oluşan kaya üzerine 'ev' şaşkına çeviriyor

Antalya'da falezlerdeki bazı binalara sonradan yapılan eklentilerin demirle kayalıklara sabitlenmeye çalışıldığı, çatlama nedeniyle yarık oluşan kayanın üzerindeki evin bir bölümünde kayma olduğu ve balkonun çatladığı görüldü.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 16:50
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Falezlerde yarık oluşan kaya üzerine 'ev' şaşkına çeviriyor

Falezlerde yarık oluşan kaya üzerine 'ev' şaşkına çeviriyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarda ruhsatlandırma, yapı denetimi ve işçilikteki aksaklıkların fark edilmesinin ardından farklı illerde yaşayan kişiler de oturdukları binanın depreme dayanıklılığını sorgulamaya başladı.

Bu süreçte; Antalya'da falezler üzerinde yer alan yapıların dayanıklılığı merak konusu oldu. Yapı stokunun araştırılıp, riskli yapıların güçlendirilmesi veya yıkılması için çalışmalara başlanan kentte, falezler üzerinde denize yakın binalardan bazıları görünümü ile endişe uyandırdı.

YARIK KAYA ÜZERİNE BİNA

Kaleiçi ve Yat Limanı civarında bazı binalarda sonradan yapılan eklentilerin falezi aşan kısımlarının demirlerle kayalıklara sabitlenmeye çalışıldığı görüldü.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kadınyarı Kanyonu'nda falezde kayanın çatladığı ve yarılma meydana geldiği alanın üstünde binaların bulunması dikkati çekti. Kayanın üstündeki binada çatlaklar oluştuğu fark edildi. Falezdeki mağaraya da günübirlik tur teknelerinin turistleri ziyarete getirdiği gözlendi. Falezler üzerinde uzun yıllar önce yapılan çok katlı binalar ile sonradan gerçekleştirilen eklentiler görüntü kirliliğinin yanı sıra, depreme dayanıklılığı hakkında soru işareti oluşturdu.

'ACİL DEĞERLENDİRİLMELİ'

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, falezler üzerindeki yapıların acil şekilde değerlendirilmesi, yapı envanteri çalışması yapılması, deprem durumlarının belirlenmesi ve riskli olanların derhal boşaltılması gerektiğini söyledi. Detaylı çalışma yapılması gerektiğine dikkat çeken Akdoğan, "Mühendis, teknik uzman, veri olmadan konuşamaz. Proje, zemin durumu, yapının mevcut hali değerlendirilmeli. Değerlendirmeler sonucunda yapılarla ilgili karar alınmalı. İlgili idareler kaçak bölümler hakkında gerekeni yapmalı, gerekirse de yıkılmalı.

Eklenti bölümlerin kaçak olduğu, imar ve ruhsat durumuyla yapılmadığı belli. Bu bölümlerde geçmişte 'imar barışı' varsa belgesi iptal edilmeli. Yoksa kaçak bölümlerin yıkılması gerekir. Risk tespiti yapılmadan 'yapılar riskli boşaltılmalı' demek; mühendislik ve teknik yaklaşımdan çok uzak. Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde deprem master planı yapılıyor. Bu bölgede önceliklendirme yapılır, mühendislik çalışmasının ardından yapılarla ilgili ciddi durum söz konusuysa; binaların boşaltılması gerekir" dedi.(AA)

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