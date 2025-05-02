Falyalı'nın kasası hakkında Hollanda'dan açıklama! Öldürüldüğü iddia edilmişti

Hollanda Ulusal Polisi, KKTC'de 2022'de öldürülen iş insanı Halil Falyalı'nın eski muhasebecisi Cemil Önal'ın dün Rijswijk kentinde bir otelde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

"Saldırgan 1.80 boylarında, normalden iri yapılı, sakallı ve siyah kıyafetli bir erkek" denilen polis açıklamasında, kaçan saldırganın yakalanabilmesi için tanıklara çağrı yapıldı.

"ÖLÜMCÜL SİLAHLI SALDIRI"

Hollanda Ulusal Polisi’nin resmi websitesinde yer alan açıklamada, "Polis, 1 Mayıs Perşembe günü Rijswijk kentinde meydana gelen ölümcül silahlı saldırıya tanık olan kişileri arıyor. Saat 17.45 sularında, Rijswijk’teki Van Vredenburchweg üzerindeki bir otelin önünde silahlı saldırı gerçekleşti. Türkiye uyruklu 41 yaşındaki bir adam olay yerinde hayatını kaybetti" denildi.

'Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal öldürüldü' Türkiye gündemine oturan iddia

Polisin resmi açıklamasında isim verilmese de öldürülen kişinin, Halil Falyalı'nın eski muhasebecisi Cemil Önal olduğu belirtildi. Polis, geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını vurgulayarak olay yerinden kaçan saldırganın eşkalini verdi ve tanıklara çağrı yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Tanıklar, saat 17.45 civarında otelin terasında bir silahlı saldırı olduğunu bildirdi. Kurbanın yakın mesafeden vurulduğu belirtildi. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili olarak bir Savcı gözetiminde Geniş Kapsamlı Soruşturma Ekibi oluşturuldu. Polis, olay saati olan 17.45 civarında Van Vredenburchweg çevresinde bir şey görmüş olabilecek kişilerle iletişime geçmek istiyor. Saldırgan, yaklaşık 1.80 boylarında, normalden iri yapılı, sakallı ve siyah kıyafetli bir erkek olarak tanımlandı. Bir şey gördüyseniz, 0800-6070 numaralı telefondan polisi ya da isimsiz ihbarda bulunmak için 0800-7000 numaralı hattı arayabilirsiniz.''

SUİKAST HOLLANDA BASININDA GENİŞ YER BULDU

Algemeen Dagblad ve De Gelderlander dahil bir dizi Hollanda merkezli haber kuruluşu dün akşam Rijswijk kentinde kalabalık bir otel terasında "içkisini yudumlarken" silahla öldürülen kişinin 41 yaşındaki Türk vatandaşı Cemil Önal olduğunu yazarken Önal'ın KKTC’de gerçekleşen Halil Falyalı cinayetinin şüphelileri arasında olduğu hatırlatıldı.

ÖNAL'IN AVUKATI: MAALESEF AÇIKLAMA YAPAMAM

Önal, 8 Şubat 2022'de Girne’de Falyalı ve şoförünün öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili davada şüpheli konumundaydı. Olayın ardından Önal hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı ve 2023 yılında Hollanda'da gözaltına alındı. Hukuki alanda güvenlik gerekçesiyle Türkiye’ye iade edilemeyeceğini savunan Önal kısa süre önce serbest bırakılmıştı. Hollanda basını, Önal'ın neden serbest bırakıldığının bilinmediğini yazdı.

Türkiye’ye iade davasında Önal’ı savunan avukatı, Hollanda basınına müvekkilinin ölümü ya da neden serbest bırakıldığı hakkında yorum yapmayı reddetti ve "Bu konuda şu anda maalesef bir açıklama yapamam" ifadelerini kullandı.

KASET İDDİALARI

Önal'ın Bugün Kıbrıs’a verdiği mülakatta ise Maksut Serim ailesini Halil Falyalı ile tanıştıranın kendisi olduğuna, Serim’in oğullarının Kıbrıs’taki konumunun Falyalı’ya bir “koruma zırhı” sağladığına odaklanmıştı.

Önal, Yasin Ekrem Serim’in Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atanmasının arkasındaysa Falyalı’nın ölümünden sonra ailesinin eline geçen şantaj kasetlerini almakla görevlendirilmesinin yattığını iddia etmişti. İddialardan biri de şantaj kasetlerinden birinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın oğluna ait olduğu yönündeydi.

Daha önce Süleyman Soylu ve Fuat Oktay’a Falyalı tarafından rüşvet verildiği iddialarını dile getiren Önal’ın Falyalı'yla ilgili iddialarında ilk kez Hakan Fidan’ın adını zikretmesiyse dikkat çekmişti

CHP'li Namık Tan: Sizin milli davanız Kıbrıs değil, davanız banka hesaplarınız