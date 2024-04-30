Farioli'nin yeni takımı belli oldu

Teknik direktörlüğe Karagümrük'te başlayan, daha sonra Alanyaspor'da çalıştıktan sonra Türkiye'den ayrılan Francesco Farioli, Fransa'nın Nice takımının teknik direktörü olmuştu.

Fransız ekibinde müthiş bir başarı yakalayan İtalyan hoca, Avrupa'nın kalburüstü kulüplerinin dikkatini çekti.

İtalya'dan Milan'ın peşinde olduğu Francesco Farioli ile Hollanda devi Ajax da talip oldu.

ADNL'de yer alan habere göre Ajax, Nice'nin başında başarılı bir performans sergileyen Francesco Farioli'yi teknik direktör listesinin en başına yazdı. 35 yaşındaki İtalyan hocayla bir görüşme yapıldığı, tarafların büyük ölçüde anlaştığı yazıldı.

Bu sezon Nice'nin başına geçen Francesco Farioli, Fransız ekibiyle 35 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken maç başına 1.71 puan ortalaması tutturdu.