Jesus yine tarih yazdı

Al İttihad ve Al Hilal, Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde karşı karşıya geldi.

Jorge Jesus'un öğrencileri, mücadeleyi 2-1 kazandı ve turnuvada finale yükselmeyi başardı.

Al Hilal'in gollerini 25. dakikada Michael ve 81. dakikada Abdulhamid atarken, Al İttihad'in tek golü 67. dakikada Hamdallah ile geldi.

Al Hilal'de Sergej Milinkovic-Savic, 42. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Yarı finalin diğer ayağında ise Al Nassr ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek.

Yarın oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.