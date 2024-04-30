Jesus yine tarih yazdı

Al İttihad ve Al Hilal, Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde karşı karşıya geldi.
Jorge Jesus'un öğrencileri, mücadeleyi 2-1 kazandı ve turnuvada finale yükselmeyi başardı.
Al Hilal'in gollerini 25. dakikada Michael ve 81. dakikada Abdulhamid atarken, Al İttihad'in tek golü 67. dakikada Hamdallah ile geldi.
Al Hilal'de Sergej Milinkovic-Savic, 42. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.
Yarı finalin diğer ayağında ise Al Nassr ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek.
Yarın oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.
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