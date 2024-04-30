Trabzonspor yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı

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Trabzonspor yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı
Süper Lig ekibi Trabzonspor, Rumen yıldız futbolcu Denis Dragus'un transferi konusunda kulübü Standar Liege ile prensipte anlaşma sağladı.

Trabzonspor, yeni sezon planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Bordo-mavili kulüp, Rumen forvet Denis Dragus’un transferi için kulübü Standard Liège ile prensipte anlaştı.

Trabzonspor, Dragus için 1.7 milyon euro bonservis ödeyecek.

Performansa bağlı bonuslarla ise bu rakam 2.2 milyon euro'ya çıkacak.

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3 YILLIK SÖZLEŞME
Kulübün, Dragus ise 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, sözleşmede 1 yıl opsiyon hakkının da bulunacağı aktarıldı.

Trabzonspor, gelecek sezona güçlü bir kadro ile girmeyi hedefliyor.

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