Trabzonspor yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı

Trabzonspor, yeni sezon planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Bordo-mavili kulüp, Rumen forvet Denis Dragus’un transferi için kulübü Standard Liège ile prensipte anlaştı.

Trabzonspor, Dragus için 1.7 milyon euro bonservis ödeyecek.

Performansa bağlı bonuslarla ise bu rakam 2.2 milyon euro'ya çıkacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Kulübün, Dragus ise 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, sözleşmede 1 yıl opsiyon hakkının da bulunacağı aktarıldı.

Trabzonspor, gelecek sezona güçlü bir kadro ile girmeyi hedefliyor.