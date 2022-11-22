22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Cemil İpekçi'den ağızları açık bırakan itiraf: Farklı zamanlarda 4 kere Kore'de dünyaya geldim

Cemil İpekçi'den ağızları açık bırakan itiraf: Farklı zamanlarda 4 kere Kore'de dünyaya geldim

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Cemil İpekçi, reenkarnasyona inandığını ve daha önce farklı zamanlarda 4 kere Kore'de dünyaya geldiğini söyledi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 16:55
Takip Et

Farklı zamanlarda 4 kere Kore'de dünyaya geldim. Cemil İpekçi'den ağızları açık bırakan itiraf

Cemil İpekçi'den ağızları açık bırakan itiraf: Farklı zamanlarda 4 kere Kore'de dünyaya geldim
+
Aa
-

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü modacı Cemil İpekçi oldu. Kore'ye özel bir ilgisinin olduğunu söyleyen İpekçi, "Reenkarnasyona inanıyorum, 4 kere Kore'de dünyaya geldim" dedi.

 

"AİLEM YAHUDİYDİLERMİŞ SONRA MÜSLÜMAN OLMUŞLAR"

Kalaycıoğlu'nun "Nerelisiniz?" sorusu üzerine soy ağacından bahseden modacı, "Çok karışık. İstanbul doğumluyum, babam Selanikli. 1552'lerde İspanya'dan gelmişler. Yahudilermiş sonra Müslüman olmuşlar. Ailede her yerden insan var. Ben Akdeniz ve Anadolu'nun her yerinden taşıyorum. Hatta Asya'ya kadar uzanıyorum. Ben kendimi Anadolu'ya ait hissediyorum" dedi.

"REENKARNASYON OLAYIMI YILLARCA SAKLADIM"

Kore'ye olan ilgisinden bahsederken reenkarnasyona inandığını söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Kore'ye aşık bir insanım. Reenkarnasyona inanan biriyim. Kore'de 4 kere dünyaya gelmişim. İlk 2116 senesi, sonra Joseon krallığında ve son olarak da Japon işgali sırasında dünyaya gelmişim. Korece filmler izlerken anladığım için alt yazıyı okumuyorum. Yıllarca sakladığım tek şey reenkarnasyon olayımdı. Mistik yanımı hep sakladım ama artık saklamıyorum. 50 yıldır bunun içindeyim. 45 gün Malezya'da bir manastırda kaldım, bütün ritüelleri yerine getirdim."

"DÜNYA EVRİMİ BİTİNCE BAŞKA BİR TEKAMÜL BAŞLIYOR"

"Ruhun bedenden çıktığı anda çıkan enerjinin gramı bile ölçüldü. 17 ila 21 arasında olan akıllı bir enerji var. Bu enerji tekrardan bedenleniyor. Tekamül var. Hocalarıma tekamülü sorduğum zaman cevabı verilemiyor .Dünya evrimi bitirdiğinizde başka bir evrim ve tekamül başlıyor."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
2
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
3
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
4
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
5
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
6
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Erdoğan Sisi ile görüştü. Alpay'ın bu paylaşımı elden ele dolaşıyor
7
﻿Erdoğan Sisi ile görüştü. Alpay'ın bu paylaşımı elden ele dolaşıyor
﻿Erdoğan Sisi ile görüştü. Alpay'ın bu paylaşımı elden ele dolaşıyor
﻿Twitter'dan yeni mavi tik kararı
﻿Twitter'dan yeni mavi tik kararı
﻿Twitter'dan yeni mavi tik kararı
﻿Rusya ikinci seferberliğe hazırlanıyor iddiası
﻿Rusya ikinci seferberliğe hazırlanıyor iddiası
﻿Rusya ikinci seferberliğe hazırlanıyor iddiası
﻿İzmir'de heyelan yol kapattı
﻿İzmir'de heyelan yol kapattı
﻿İzmir'de heyelan yol kapattı
﻿Aydın'da şüpheli çanta alarmı
﻿Aydın'da şüpheli çanta alarmı
﻿Aydın'da şüpheli çanta alarmı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.