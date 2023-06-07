Fas ile İsrail, güvenlik alanında işbirliğini görüştü

Fas resmi haber ajansı MAP'in haberine göre, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Burita ile bir araya geldi.

Görüşmede, "bir dizi ikili ve bölgesel ortak önemi haiz konular ile güvenlik alanında ikili işbirliğini geliştirmenin yolları" değerlendirildi.

Burita ve Hanegbi görüşmede, "Fas ve İsrail arasında güvenlik alanı başta olmak üzere tüm alanlarda işbirliğini geliştirmenin büyük dinamizmine" dikkati çekti.

İSRAİL VE FAS DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ YENİDEN BAŞLATTI

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin ziyareti, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Reşit el-Talib el-Alemi ile yarın görüşmesi beklenen İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'nın ziyareti ile eş zamanlı olarak geldi.

İsrail ve Fas, 2000'de askıya alınan diplomatik ilişkilerin 10 Aralık 2020'de yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

Fas hükümeti Ekim 2021'de İsrail ile hava hizmetleri, kültür ve spor alanlarında iki anlaşma imzalamıştı.