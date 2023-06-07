Fas ile İsrail, güvenlik alanında işbirliğini görüştü

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ile iki ülke arasındaki "güvenlik alanında" işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

Fas ile İsrail, güvenlik alanında işbirliğini görüştü

Fas resmi haber ajansı MAP'in haberine göre, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Burita ile bir araya geldi.

Görüşmede, "bir dizi ikili ve bölgesel ortak önemi haiz konular ile güvenlik alanında ikili işbirliğini geliştirmenin yolları" değerlendirildi.

Burita ve Hanegbi görüşmede, "Fas ve İsrail arasında güvenlik alanı başta olmak üzere tüm alanlarda işbirliğini geliştirmenin büyük dinamizmine" dikkati çekti.

İSRAİL VE FAS DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ YENİDEN BAŞLATTI

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin ziyareti, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Reşit el-Talib el-Alemi ile yarın görüşmesi beklenen İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'nın ziyareti ile eş zamanlı olarak geldi.

İsrail ve Fas, 2000'de askıya alınan diplomatik ilişkilerin 10 Aralık 2020'de yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

Fas hükümeti Ekim 2021'de İsrail ile hava hizmetleri, kültür ve spor alanlarında iki anlaşma imzalamıştı.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Son Haberler
Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması Spor
Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması
Sadece motor içerisinde yanmayacak, cebinizi de yakacak. Benzin ve motorine dev zam geliyor Ekonomi
Sadece motor içerisinde yanmayacak, cebinizi de yakacak. Benzin ve motorine dev zam geliyor
Ecem Erkek film önerisine gelen yorumlar için video çekti Magazin
Ecem Erkek film önerisine gelen yorumlar için video çekti
Konyaspor'dan flaş hakem tepkisi Spor
Konyaspor'dan flaş hakem tepkisi
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın hüsranını yazdı. Atiba'ya buruk veda Spor
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın hüsranını yazdı. Atiba'ya buruk veda
Yol ulaşıma kapandı. Kontrolden çıkan tır, otomobilin üzerine devrildi ölü ve yaralılar var Güncel
Yol ulaşıma kapandı. Kontrolden çıkan tır, otomobilin üzerine devrildi ölü ve yaralılar var
Basın devi BBC'de 2 günlük grev kararı Dünya
Basın devi BBC'de 2 günlük grev kararı