Fas'ta bir bina çöktü: 3 ölü

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Kazablanka kentinin Samara Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın yan cephesinin bir kısmı çöktü.

Olayda yaralanan 2 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, enkazdan da 1 kişinin cesedine ulaşıldı.

Fas'ta zaman zaman şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan bina çökmelerinde can kayıpları yaşanıyor.