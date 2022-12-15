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Fas'ta bir bina çöktü: 3 ölü

Fas'ın Kazablanka kentinde, yağış nedeniyle bir binadaki çökme sonucu, 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 19:51
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Fas'ta bir bina çöktü: 3 ölü

Fas'ta bir bina çöktü: 3 ölü
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Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Kazablanka kentinin Samara Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın yan cephesinin bir kısmı çöktü.

Olayda yaralanan 2 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, enkazdan da 1 kişinin cesedine ulaşıldı.

Fas'ta zaman zaman şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan bina çökmelerinde can kayıpları yaşanıyor.

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