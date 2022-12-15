Fas'ta bir bina çöktü: 3 ölü

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Kazablanka kentinin Samara Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın yan cephesinin bir kısmı çöktü.
Olayda yaralanan 2 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, enkazdan da 1 kişinin cesedine ulaşıldı.
Fas'ta zaman zaman şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan bina çökmelerinde can kayıpları yaşanıyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.