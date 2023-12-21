FAST'ta yeni üst limit belli oldu. Bugünden itibaren kullanılabilecek

Ödemelerin 7/24 ve anında karşı hesaba gönderilmesi, kısacası herhangi bir zaman dilimine takılmadan para transferi sağlayan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi'nde limit artışına gidildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılanlara göre 21 Aralık 2023, yani bugün itibarıyla işlem başına ödemelerin üst limiti 50 bin TL’ye çekildi.

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin TL’ye kadar işlem yapma olanağı sağlıyor.

FAST ARACILIĞIYLA YAPILAN ÖDEME'NİN HESABA GEÇİŞ SÜRESİ?

FAST Sistemi bir anlık ödeme sistemidir. Yani kullanıcı ödeme talimatını onayladığın an finansal kuruluşu talimatı FAST’a gönderir. Ödeme işlemi saniyeler içinde karşı finansal kuruluşundaki alıcının hesabına geçer. Ödemeyi alan kullanıcı anında hesabına gelen fonu kullanabilir. 25 saniyede tamamlanmayan işlemler iptal edilir ve gönderen ve alan müşteri işlemin iptal edildiğine dair finansal kuruluşu tarafından bilgilendirilir.