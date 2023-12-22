FAST'te yeni limit belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, FAST sisteminin işlem başı limiti dün itibarıyla güncelledi.

Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, FAST sisteminde bir işlem limiti bulunmazken, işlem başına en fazla 50 bin lira gönderilebilecek.

TEK SEFERDE 100 BİN LİRAYA KADAR İŞLEM YAPILABİLECEK

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin liraya kadar işlem yapılabilecek.

FAST limiti, güncellemeden önce 20 bin lira olarak uygulanıyordu.

FAST LİMİT NEDİR?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından yeni işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST’ta ödemeler 7/24 ve anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.