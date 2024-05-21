Fatih Altaylı Ali Koç'a meydan okudu: 'Haddini bildireceğim'

Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar gündemdeki sıcaklığını koruyor. Fatih Altaylı, olayların ardından yaptığı değerlendirmede Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yönelik sert ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi sonrası yönetim kurulu üyeleriyle birlikte RAMS Park’a gelmişti. Futbolcularla birlikte sahaya çıkıp galibiyeti kutlamak isteyen Ali Koç ve yöneticilere ilk etapta izin verilmedi. Ancak ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe yönetimi ve futbolcular sahaya geri dönerek derbi zaferini kutladı.

RAMS PARK’TA BÜYÜK GERGİNLİK

Galatasaraylı bazı idareciler de sahaya girdi ve iki taraf arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Emniyet güçleri müdahale etti ve yaşanan gerilimin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular içeriye girdi.

“HADDİNİ BİLDİRECEĞİM”

Bu olayların ardından Fatih Altaylı, kendi YouTube kanalında yaşananları değerlendirdi. Özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a karşı sert ifadeler kullanan Altaylı, “Lig bittikten sonra yazacağım yazıyla haddini bildireceğim” dedi.

İŞTE FATİH ALTAYLI'NIN DERBİ VE ALİ KOÇ İLE İLGİLİ O SÖZLERİ…

“Fenerbahçeli oyuncunun kırmızı kartı yanlış. Arda Kardeşler zaten kötü bir hakem olarak biliniyor ve doğru düzgün yönettiği bir maç yok. Tam bugünkü Futbol Federasyonuna uygun kötü, pespaye bir hakemlik yapan biri. Vermiş olduğu kararların çoğu yanlış.”

“Maçın sonrasında olanlar çok çirkin. Fenerbahçeli futbolcuların sahada sevinmesi en doğal hakları. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un maçtan saatler sonra stada gelmesi garip. Ali Koç, bir mafya babası edasıyla ortalıkta dolaşıyor. Galatasaraylı stat müdürünü dövüyorlar, Galatasaray genel sekreterini parmakla tehdit ediyorlar.

"Eğer Ali Koç bunu ailesine, soyadına yakıştırıyorsa devam etsin, ama gerçekten yakışıksız. Ali Koç olacaksın, Türkiye’nin en varlıklı ailesinin varislerinden biri olacaksın. Bu tür işlerle uğraşmak hoş değil. Benim çocuğum böyle bir şey yapsa utanırım. Ali Koç’a lig bittikten sonra bir yazı yazacağım. Galatasaray’ı bu denli eleştirmeye kalkarsan haddini bildirmezlerse, bildiren biri çıkar. Hakkımı saklı tutuyorum. Haftaya bunu yazacağım.”