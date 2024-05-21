Konyaspor'dan şaşırtan Galatasaray kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor'dan şaşırtan Galatasaray kararı
Konyaspor yönetimi, Galatasaray maçında iki farklı prim sistemi uygulayacak.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Konya'da şampiyonluk yarışını olduğu kadar küme düşecek son takımın belirlenmesi açısından çok önemli bir karşılaşma oynanacak.

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BÜTÜN BİLETLER TÜKENMİŞ DURUMDA

Konyaspor, 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray'ı ağırlayacak. 42 bin kişilik Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşecek olan maçın biletleri şimdiden tükenmiş durumda.

99 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Sarı-Kırmızılılar böylece 100 puana ulaşıp, Fenerbahçe'nin önünde ipi göğüsleyecek. Galatasaray mağlup olursa, Fenerbahçe'nin, İstanbulspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Ev sahibi Konyaspor'da ise ligde kalma hesapları yapılıyor. Yeşil-Beyazlı ekibin gelecek sezon da yoluna Süper Lig'de devam edebilmesi için 1 puan alması gerekecek. Aksi halde diğer karşılaşmaların sonucuna göre kaderi belli olacak.

Konyaspor yönetimi bu zorlu mücadele öncesi flaş bir karar aldı. İdareciler; bu kritik karşılaşmada oyuncularına iki farklı prim sistemi uygulayarak ekstra motivasyon sağlayacak.

PRİM SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Konya yerel basınında yer alan haberlere göre, yeşil-beyazlı yönetim, bu önemli maç için ciddi bir prim planı yapmış durumda. Eğer Konyaspor maçtan beraberlikle ayrılırsa, her futbolcuya 5 bin Euro; galibiyet halinde ise 10 bin Euro prim ödenecek. Ancak Konyaspor’un mağlup olup ligde kalması durumunda herhangi bir prim ödenmeyecek.

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