Fatih Altaylı bitmeyen kabusunu açıkladı!

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye’nin siyasi atmosferini “bitmeyen kabus” olarak nitelendirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı’nın tutuklanmasını akıl dışı bulduğunu söyleyen Altaylı, İBB davasında tutarlı bir iddianame beklemediğini belirtti.

AKP-Erdoğan gerçeğini açıkladı! Fatih Altaylı’dan çok konuşulacak tespit

Fatih Altaylı şöyle konuştu:

Çok yorgunum. Kendimi ruhen çok yorulmuş hissediyorum. 62 yıllık hayatımda hiç bu kadar saçma, hiç bu kadar sürreel ve hatta ütopik, manasız ve mantıksız bir dönem yaşadığımı hatırlamıyorum. Sanki bitmeyen bir kabus, yataktan kalkmamızı engelleyen bir uyku felcinin eşlik ettiği uzun bir karabasan yaşıyor gibi hissettim dün kendimi. Bir yanda tertemiz bir adam izlenimi veren Beyoğlu Belediye Başkanı’nın ipe sapa gelmez tutarsız iddialarla tutuklanmaya sevki ve tutuklanması akıl izan dışı. Diğer yanda özensiz, kopyala yapıştır suçlamalarla hayatları çalınan insanlar, bir gazete manşetinde iler tutar tarafı olmayan ve MHP'yi de töhmet altına sokarak zaten içinden çıkılması imkansız gibi görünen bir süreci iyiden iyiye çorbaya çevirmeye yönelik bir sözde haber, özde operasyon.

İktidarın gizli planı ortaya çıktı! Başkan devşirme mekanizmasını tek tek anlattı

SÖZÜMÜ GERİ ALIYORUM

Birkaç hafta önce İBB davası ile ilgili iddianame veya iddianamelerin Eylül, Ekim ayları içinde tamamlanıp mahkemeye sunulmasını beklediğimi söylemiştim. Bu sözümü geri alıyorum. Ben bu dava ile ilgili bir iddianame yazılma ihtimalini çok düşük bulmaya başladım. Yazamazlar. Niye? Beyoğlu Belediyesi ile ilgili soruşturmada 43 kişiyle ilgili bazı kişilerin mahkemeye sevk yazılarında öyle eksikler, öyle hatalar var ki bunu yazmayı dahi toparlayamayanlar yüzlerce sanık, binlerce iddia ile ilgili iddianameyi kolay kolay toparlayıp yazamazlar. Gerçekten zor görünüyor yazmaları. Doğrusu tutarlı, inandırıcı bir iddianame beklemiyorum.

Ünlü gazeteciden çarpıcı iddia: İmamoğlu ve Özel patronun kim olduğunu anladı