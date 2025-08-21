İktidarın gizli planı ortaya çıktı! Başkan devşirme mekanizmasını tek tek anlattı

YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda Zeyrek, 31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana 56 belediye başkanının AKP’ye geçtiğini belirterek bu geçişlerin rastlantısal olmadığını AK Parti’nin özel bir görev gücü kurarak belediye başkanlarını analiz ettiğini ve zaaflarına göre transfer teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Özellikle parti içi muhalif konumda olan, hakkında soruşturma bulunan veya meclis desteği zayıf olan başkanlar hedef alındığını belirten Zeyrek transfer süreci, AKP teşkilatlarından bile gizli yürütüldüğünü örneğin bir belediye başkanının geçişini o şehrin milletvekilinden bile saklandığını öne sürdü.

Zeyrek, Hayati Yazıcı’nın bu sürecin başında olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile doğrudan koordinasyon sağladığını söyleyerek bazı büyükşehir belediye başkanlarına da geçiş teklifinde bulunulduğunu belirtti. Zeyrek, bu stratejinin CHP’yi bölme ve zayıflatma amacı taşıdığını ifade ederek şöyle konuştu:

Yıllardır CHP’de başkanlık yapıp AKP’ye geçme işi nasıl oluyor bunu araştırdım. AK Parti resmen bir sistem kurmuş. Bugüne kadar 31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana 56 kişi başka partilerden ya da bağımsız belediye başkanlarından 56 kişi AK Parti'ye geçti. Bu da mekanizmanın çok iyi çalıştığını gösteriyor. Çok enteresan şeyler yapıyorlarmış. Mesela belediye başkanlarının partilerindeki konumuna bakıyorlarmış. Muhalif midir, genel merkezci midir? Muhalifse zaten hemen kanca atılabiliyor. Yani parti içinde muhalif kanattan olan bir belediye başkanını transfer etme ihtimali daha yüksek. İkincisi işte özel yaşamı nasıldır? Açıkları var mıdır? Zaafları var mıdır? Mesela paraya ilgisi ve ilişkisi nasıldır? Belediye meclisinde desteği zayıf mıdır? Hakkında soruşturma var mıdır? Yolsuzluk soruşturması, irtikap, rüşvet vesaire falan soruşturması var mıdır diye bakılıyor. Transfer edilecek adaylar böyle belirleniyor. Baktığın zaman transfer olanların birçoğunda bu tür ortak özellikler var. AK Parti gerçekten belediye başkanı transfer etme misyonuyla görevlendirilmiş bir ekip oluşturmuş. Özlem Çerçioğlu, önce Merkez Karar Yürütme Kurulu’ndan (MKYK) biriyle görüşmüş. Sonra MYK'dan Merkez Yürütme Kurulu’ndan biriyle görüşmüş. Ondan sonra Cumhurbaşkanıyla görüşmüş transferden önce böyle bir mekanizma da var. Böyle büyük şehirlerin, büyük ilçelerin belediye başkanlarına böyle bir mekanizma işletmişler. Benim öğrendiğim kadarıyla ben mesela AK Parti'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı bu işlerle uğraşıyordur diye düşünüyordum. Dün bir kaynağım dedi ki, "Hayır yanılıyorsun, Hayati Yazıcı bu işlerin başında” dedi. Yani siyasi işlerden, hukuk işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak o bakıyor bu işlere ve Cumhurbaşkanı ile köprü işlevini de o görüyor.

AK PARTİ SEÇİMDE BAŞARAMADIĞINI SAHADA BAŞARABİLMEK İÇİN BİR MEKANİZMA OLUŞTURMUŞ

Mesela şu detay da çok ilginç, transfer edilecek belediye başkanını o ilin milletvekillerinden, teşkilatlarından falan saklıyorlarmış. Mesela Çerçioğlu'nun transfer edileceği duyulsaymış Aydın milletvekili, AK Parti milletvekili Mustafa Savaş karşı çıkabilirmiş ya da bu Şehit Kamil'deki Umut Yılmaz'ın transfer edilmesi söz konusu olsaymış Fatma Şahin Gaziantep Belediye Başkanı itiraz edebilirmiş. Onun için onlardan da gizli saklı tutuluyor. Yani daha böyle derin bir kanal oluşturuluyor. Ama netice itibariyle AK Parti seçimde başaramadığını sahada başarabilmek için bir mekanizma oluşturmuş. Bir görev gücü oluşturmuş. Belli ki bütün bu şey mekanizma böyle işlemiş. Şimdi başka başkanların isimleri ortaya atılıyor. Mansur Yavaş, Sinop Belediye Başkanı dediler, Balıkesir Belediye Başkanı, Muğla Belediye Başkanı dediler. Hepsi AK Parti'ye geçecek diye dedikodular yayıldı. Bunun nedeni de şu, dedikodu durduk yerde çıkabilir ama ben şunu merak ettim. Bu hakkında dedikodu çıkanlara kanca atılmış mı? Bazılarına atılmış. Bazı büyükşehir belediye başkanlarına AK Parti'ye geçme teklifinde bulunulmuş. Bir tanesine teyit ettirdim. “Evet, benimle görüştüler. Ben de kibarca reddettim." dedi. Yani bu süreci devam ettirmeye çalışıyor. AK Parti'nin CHP'yi bölme parçalama taktiği. İşte bazı belediye başkanlarını hapse atıyor, bazı belediye başkanlarını sürekli soruşturma tehdidi vesaire falan bazı belediye başkanlarını da saflarına katıyor. İşte bugüne kadar 7 CHP'li geçmiş AK Parti'ye. Onun için bunun devam edeceğine dair bir izlenim var bende. Yani daha başka belediye başkanlarını da transfer edeceklermiş gibi geliyor.

