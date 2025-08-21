Ünlü gazeteciden çarpıcı iddia: İmamoğlu ve Özel patronun kim olduğunu anladı

Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun son dönemdeki stratejilerini eleştiren Gültekin, muhalefetin Devlet Bahçeli üzerinden bir siyasi manevra geliştirdiğini ancak bunun yanlış bir hesap olduğunu belirtti. Gültekin, “Türkiye’de siyasetin gerçek patronu Devlet Bahçeli ve CHP’nin bu gerçeği yeni fark etti” ifadelerini kullandı.

Levent Gültekin şöyle konuştu:

Şu anda Ekrem Bey ve Özgür Bey Bahçeli üzerinden kendilerine bir yol yaratma çabası içerisindeler. Ben de günlerdir bir şey söylüyorum. Yanlış ata oynuyorlar. Devlet Bey ile Tayyip Bey arasında onların bahsettiği gibi bir operasyon yok. Savcılar, Özgür Bey'in bahsettiği gibi kendi başlarına hareket etmiyorlar. Özgür Bey bunu çok sıklıkla söylüyor. “Savcılar sivil siyasete operasyon çekiyorlar, bugün MHP, CHP yarın AK Parti bile olabilir” diyor. Böyle bir şey yok Böyle yaparak aslında farkında olmadan iktidarı da aklıyor. Yani savcılar iktidara rağmen bir şey yapıyormuşlar gibi bir yorum da çıkarıyor. Belli ki Ekrem Bey de buna inanıyor.

ÖZGÜR BEY VE EKREM BEY PATRONUN KİM OLDUĞUNU GÖRDÜLER

Buna inandığı için kendisine bugüne kadar söylenmiş en ağır sözleri söyleyen “hırsız, suç örgütü çetesi kurmuş, mafya düzeni kurmuş, yolsuzluk yapmış, bir an önce iddianamesi hazırlanmalı ve cezası verilmeli” ifadelerini kullanan Bahçeli hakkında İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu’na soruyor. "Ekrem Bey, siz Devlet Bey'le sıcak bir mesajlar gönderiyorsunuz ama bugün böyle bir açıklama yaptı sizinle ilgili ne diyorsunuz buna?” diyor İmamoğlu, "Vicdani ve hukuki olarak doğru bulmuyorum” cevabını veriyor. Belli ki CHP bütün politikasını Devlet Bey ile Tayyip Bey'in arasını açmaya ve Devlet Bey'i yanına çekmeye kurmuş. Bu birinci yorumumdu. İkinci yorumum birkaç hafta önce yapmış olduğumuz bir yayında Türkiye'de siyasetin ve devletin patronu kimdir diye bir yayın yapmıştık. Orada ben Devlet Bahçeli demiştim. Özgür Bey ve Ekrem Bey patronun kim olduğunu gördüler ve iyi geçinmenin yolunu arıyorlar. İyi geçinerek Devlet Bey'in operasyonları durdurabileceğini, Devlet Bey'in Tayyip Bey'e "Dur arkadaş yeter." diyebileceğini, Devlet Bey ikna edilebilirse yumuşaklıkla, bir yerden sonra Tayyip Bey'in Ekrem İmamoğlu ve CHP politikasını değiştirebileceğini düşünüyorlar. Belli ki bütün kurguyu bunun üzerine yapmışlar. Hatta şöyle yorumlar da oldu. CHP'nin komisyona girme nedeni en çok da MHP, çünkü MHP çok istiyordu. Bir anlamda MHP'yi memnun etmek, mutlu etmek üzere komisyona katılmıştı. Ben birazcık siyaset takip ediyorsam burada aylardır anlattığım şeylere birazcık itibar ediliyorsa Özgür Bey ve Ekrem Bey yanlış ata oynuyorlar. Gerçekten çok yanlış bir ata oynuyorlar.

DEVLET BEY ONAYLAMIYOR OLSAYDI ERDOĞAN YAPAMAZDI

Ekrem Bey de Özgür Bey de bu politikanın Erdoğan politikasının olduğunu zannediyor fakat politikanın sahibi Devlet Bey’dir. Devlet Bey Erdoğan'ı orada tutmaya çalışan, tek adam rejimini getiren, 2002'de erken seçim kararı alan, 2015'te Erdoğan seçimi kaybettiği halde koalisyon kurmaya yanaşmayıp erken seçim kararı aldıran, 2017'de tek adam rejiminin de gidip yanında duran Bülent Arınç'ı istifa ettirecek kadar meydan okuyan 2023'te Gezi ve Osman Kavala'yı serbest bırakmayı düşünen AK Parti'ye ayar veren 2023'te Anayasa Mahkemesini kapatmayı bile göze alan, meydan okuyan Devlet Bey şu anda devletin patronudur. Bütün bu kararları eğer Büyükşehir operasyonunu CHP'ye dönük operasyonu MHP ve Devlet Bey onaylamıyor olsaydı Erdoğan yapamazdı.