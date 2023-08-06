Fatih Altaylı Diyanet’in hedefini açıkladı: Cuma tatil olsun. Hedef o çok açık

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz cuma günü paylaşılan hutbesi, çalışma saatlerinin cuma namazına göre ayarlanması gerektiği anlamının çıkarılması nedeniyle büyük eleştiri aldı.

Hutbede, "Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazının vaktine göre düzenleyelim" deniliyordu.

Konu, gazeteci Fatih Altaylı'nın da gündemindeydi. Kendi adını taşıyan internet sitesinde yayımladığı yazıda "Bu daha önce bildiğim kadarıyla memurlar için yapıldı. Cuma namazları saatlerine göre mesai ayarlandı. Tabi buradaki sorun şu; bu saatler sürekli değişiyor. Belirli bir saat yok. O yüzden de buna göre mesai ayarlamak oldukça zor" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Niyet orada başka. Biz bunları söyleyip, 'saati değişen namaza göre mesai mi olur' denilecek ve hak verilecek dolayısıyla ' o zaman şöyle yapalım; biz cuma gününü tatil ilan edelim, 'cuma tatil olsun'. Hedef o, çok açık. Öğrenciler filan bunların hepsi bahane.

Orada Diyanet İşleri Başkanı'nın ve onun gibi düşünen bir kısmının niyeti Türkiye'de tatil günü olarak pazar günü yerine cuma günü ilan etmek. Bunun arayışları bunun alt yapı hazırlıkları söz konusu. Bunlar girizgâh, bunlar altlık, bunlar hazırlama operasyonu."