Fatih Altaylı Diyanet’in hedefini açıkladı: Cuma tatil olsun. Hedef o çok açık

Gazeteci Fatih Altaylı Diyanet’in Cuma hutbesindeki hedefini açıkladı. Altaylı, hedeflerinin tatil gününü Cuma yapmak olduğunu söyledi.

Fatih Altaylı Diyanet’in hedefini açıkladı: Cuma tatil olsun. Hedef o çok açık

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz cuma günü paylaşılan hutbesi, çalışma saatlerinin cuma namazına göre ayarlanması gerektiği anlamının çıkarılması nedeniyle büyük eleştiri aldı.

Hutbede, "Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazının vaktine göre düzenleyelim" deniliyordu.

Konu, gazeteci Fatih Altaylı'nın da gündemindeydi. Kendi adını taşıyan internet sitesinde yayımladığı yazıda "Bu daha önce bildiğim kadarıyla memurlar için yapıldı. Cuma namazları saatlerine göre mesai ayarlandı. Tabi buradaki sorun şu; bu saatler sürekli değişiyor. Belirli bir saat yok. O yüzden de buna göre mesai ayarlamak oldukça zor" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Niyet orada başka. Biz bunları söyleyip, 'saati değişen namaza göre mesai mi olur' denilecek ve hak verilecek dolayısıyla ' o zaman şöyle yapalım; biz cuma gününü tatil ilan edelim, 'cuma tatil olsun'. Hedef o, çok açık. Öğrenciler filan bunların hepsi bahane.

Orada Diyanet İşleri Başkanı'nın ve onun gibi düşünen bir kısmının niyeti Türkiye'de tatil günü olarak pazar günü yerine cuma günü ilan etmek. Bunun arayışları bunun alt yapı hazırlıkları söz konusu. Bunlar girizgâh, bunlar altlık, bunlar hazırlama operasyonu."

İlgili Haberler
Diyanet’ten Cuma hutbesi: Mesaileri Cuma namazı vaktine göre düzenleyelim
Öne Çıkanlar
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Galatasaray orta saha avında. Sarı Kırmızılılar Premier Lig yıldızlarının peşinde Spor
Galatasaray orta saha avında. Sarı Kırmızılılar Premier Lig yıldızlarının peşinde
Suriyeli 505 çetesi İstanbul’da bölgelerini belli etmek için sokaklara işaretler bıraktı Güncel
Suriyeli 505 çetesi İstanbul’da bölgelerini belli etmek için sokaklara işaretler bıraktı
Bu programı kullananlar dikkat: Girilen her sitenin ekran görüntüsü alınacak Teknoloji - Otomotiv
Bu programı kullananlar dikkat: Girilen her sitenin ekran görüntüsü alınacak
Didem Soydan'dan şoke eden aşk açıklaması. Gözler o isme çevrildi Magazin
Didem Soydan'dan şoke eden aşk açıklaması. Gözler o isme çevrildi
Üç ayda dünyayı kazandı. Milyarlarına milyar kattı Dünya
Üç ayda dünyayı kazandı. Milyarlarına milyar kattı
Emeklilerin Türkiye'de hangi illerde yaşayabileceği açıklandı Güncel
Emeklilerin Türkiye'de hangi illerde yaşayabileceği açıklandı
Zehir tacirlerine operasyon Güncel
Zehir tacirlerine operasyon