Fatih Altaylı Erdoğan'ın hamlelerini yorumladı! 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden plan yapıyor'

Gazeteci Fatih Altaylı Youtube kanalında açıklamasında konser soruşturmalarına değinerek şunları söyledi:

“AKP'NİN TEMEL PLANI YAVAŞ'I MUHAFAZAKARLARIN ADAYI OLARAK GÖSTERMEK”

AKP'nin temel planı hepimiz biliyoruz ki CHP aday göstermezse Mansur Yavaş'ı muhafazakar koalisyonun yani AKP dışındaki; İYİ Parti, Zafer Partisi, belki Yeniden Refah belki Gelecek, DEVA bunların adayı olarak çıkartmak oraya ve Ekrem İmamoğlu'nun oylarında bir kısmını istiyorlar.

O yüzden de Mansur Yavaş'ı çok da yıpratmak işine gelmiyor bugün AKP'nin; O yüzden de bu konser mevzusunda, ‘Mansur'u fazla yıpratmayın, Ekrem'den onun oy çalması lazım’ diye yavaş yavaş azaltabilir. Zaten azaltmazlarsa eğer Mansur Yavaş'ın başkanlık kampanyası da biraz erken başlamış olur.

Mansur Yavaş, 30 milyon dolarlık harcama raporunu paylaştı

AKP mi CHP mi daha çok harcamış? Mansur Yavaş 'Rakamlar yalan söylemez' diyerek paylaştı

“EKREM İMAMOĞLU YOL VERMEDİKÇE MANSUR YAVAŞ'IN YOLUNU AÇAMAZLAR”

Eğer Mansur Bey'i aday gösterirlerse bu Ekrem İmamoğlu'nun bu konuda onayı olmadan olmaz.

Yani Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na rağmen aday gösterilmez, onu biliyorum. O yüzden eğer Mansur Yavaş aday gösterilirse cumhurbaşkanı adayı; biliniz ki Ekrem İmamoğlu, ‘Tamam Mansur Bey olabilir’ demiştir. Yoksa Ekrem İmamoğlu yol vermedikçe Mansur Yavaş'ın yolunu açamazlar, çok net.