Fatih Altaylı Haniye için yas ilan edilmesine isyan etti: Belli ki Arap Yarımadası'nda ölen her Arap için yas ilan edeceğiz

Türkiye, İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için 1 günlük milli yas ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, milli yas ilanını duyurdu. Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Filistin Davası'na olan destek ve dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti nedeniyle yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle anıyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."

FATİH ALTAYLI'DAN TEPKİ: BELLİ Kİ ARAP YARIMADASI'NDA ÖLEN HER ARAP İÇİN YAS İLAN EDECEĞİZ

Haniye için yas ilan edilmesini eleştiren Fatih Altaylı, “Belli ki Arap Yarımadası'nda ölen her Arap için yas ilan edeceğiz. 34 askerimiz öldüğünde yas, hatırlamıyoruz olmadı, ilan edilmedi. Onlar bizim yasımızla ilgilenmedi.

ÜMİT ÖZDAĞ DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Milli yas kararına karşı çıkanlardan birisi de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olmuştu.

Özdağ sosyal medya hesabından Zafer Partisi binası önünde Türk Bayrağının gönderde olduğu kısa bir videoyu İstiklal Marşımız eşliğine paylaşmıştı. Özdağ paylaşımının altına şu notu düşmüştü:

“Zafer Partisi'de bayraklar ancak 10 Kasım'da ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti için can veren kahramanlar için yarıya indirilir!”