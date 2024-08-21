Fatih Altaylı ifşa etti: Galatasaray’la ilgili çok çirkin iddialar var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı ifşa etti: Galatasaray’la ilgili çok çirkin iddialar var

Galatasaray Spor Kulübü’nde bilet satışındaki usulsüzlük iddiaları gündemi sarsmaya devam ediyor. Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak, 18 Galatasaray üyesinin savcılığa çağrıldığını ve konunun biletlerle ilgili olduğunu açıkladı. Başkan Dursun Özbek ise bu iddiaları “palavra” olarak nitelendirdi. Gazeteci Fatih Altaylı da bu tartışmaya katılarak, YouTube kanalında yaptığı programda ciddi iddialarda bulundu.

Fatih Altaylı, kulüp içinde bazı isimlerin taraftar gruplarıyla iş birliği yaparak kulüpten para çaldığını veya kulübün kaynaklarını kendi lehlerine kullandığını öne sürdü.

“YÖNETİCİLER TARAFTARLA İŞBİRLİĞİ YAPIP PARA ÇALIYOR”

Bu iddialar arasında, Passolig’e az sayıda bilet verildiği ve bu biletlerin karaborsada satılarak büyük kazançlar elde edildiği yer alıyor. Ayrıca, bir yönetim kurulu üyesinin normalde sahip olmayacağı kadar varlığa sahip olduğu ve lüks bir hayat sürdüğü iddia edildi.

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“YÖNETİM TARAFINDAN ACİLEN ELE ALINMASI GEREKİYOR”

Altaylı, bu iddiaların yönetim tarafından acilen ele alınması gerektiğini vurguladı. Galatasaray taraftarları ise sezon öncesinde kombine bilet alamamaktan şikayetçiydi. Süper Lig’in ilk haftasındaki Hatayspor maçı öncesinde satışa kapanan kombine biletlerin sosyal medyada yüksek fiyatlarla satıldığı görüldü. RAMS Park’ta tüm kombinelerin satıldığı bilgisine rağmen, Hatayspor maçında bazı blokların tamamen boş olması dikkat çekti.

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