Yandaş Cem Küçük'ten canlı yayında olay sözler! Erdoğan'ı çok kızdıracak

Muhalafet partileri ve vatandaşlar erken seçim çağrısı yaparken, iktidarın başlattığı 'Terörsüz Türkiye' adımları PKK'nın kendini feshederek silah bırakmasının ardından Meclis'te birçok partiden temsilcinin katıldığı "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ile devam ediyor.

İktidara yakın Cem Küçük'ün dün akşam TGRT'de canlı yayınlanan Medyakritik programında konuyla ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti.

'ERDOĞAN'A OY VERMEYECEK ÇOK CİDDİ BİR SEÇMEN GRUBU VAR'

Küçük "DEM Parti kitlesinde Erdoğan'a oy vermeyecek çok ciddi bir seçmen grubu var." ifadelerini kullandı.

Küçük'ün açıklamaları şöyle

"ERDOĞAN'A OY VERMEYEK BÜYÜK BİR SEÇMEN GRUBU VAR"

"DEM Parti'de genç seçmende 30 yaş üstü tamam... Ama 30 yaş altında Erdoğan'a oy vermeyek çok ciddi bir seçmen grubu var. Genç DEM'lilerde ya da Kürt olmayan DEM'li kardeşlerimizde Erdoğan'a bakış diğerlerine bakıştan daha olumsuz. 30,40 yaş üstü 'Terörsüz Türkiye'den dolayı olumlu bakıp oy verebilir..."

"HEPSİNİ BİRLEŞTİREN ŞEY ERDOĞAN KARŞITLIĞI"

Küçük'ün "Genç Kütler hakkında da bir tespit yapayım. Kadıköy'de, Beyoğlu'nda, Beşiktaş'ta ben görüyorum. Kürt Alevi kardeşlerimiz var. Bunların çoğu DEM seçmeni, ben "inancı falan yoktur" demiyorum ama bildiğimiz anlamda dindarlık muhafazakarlıkla öyle bir bağları yok. Bu grup benim gördüğüm Erdoğan karşıtlığı üzerinden besleniyor. Hepsini birleştiren şey Erdoğan karşıtlığı... Bu bir.

"ARTIK ÇOK BÜYÜK ŞİKAYET VAR"

İki, Erdoğan hep bu 51, 52 korudu, çok kuvvetliydi. Yerel seçim 2024 hariç. Orada emeklinin durumu çok kötü. Eskiden şikayet yoktu ama artık çok büyük şikayetler var. Oralara bir şekilde el atılması lazım." değerlendirmesi de dikkat çekti.

Cem Küçük'ün sosyal medyada gündem olan açıklamalarına 'Erdoğan'ı çok kızdıracak' yorumları yağdı...

