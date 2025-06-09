Fatih Altaylı isyan etti: Yargı paketinden it, uğursuz, hırsız, gaspçı, katil affı çıktı!

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalından 10. Yargı Paketi sonrası tahliyelerini eleştirdi.

Altaylı, “AKP iktidarının özellikle bu son 10-15 yılında çok acayip şeyler oluyor. Yolda gelirken dikkatimi çekti bir zamanlar orman arazisi olduğu için orada bulunan bir özel okulu yıktıkları yere şimdi koca bir site yapıyorlar. Artık kimse bunlarla ilgilenmiyor. Kimse ilgilenmedi dediğim şu AKP dönemi iktidarın canını istediğinin istediği gibi kanun kural tanımaksızın yapabildiği bir dönem oldu” dedi.

Fatih Altaylı, “Bu af infaz düzenlemesi altında yapılan af da aynen böyle. Abi kimi saldınız kimi serbest bıraktınız? Eğer yayınlanan fotoğraflara ve yayınlanan fotoğrafların sahiplerinin sicillerine bakarsan çok acayip bir durum var. Yani fikir suçları salınmamış, siyasi suçlular salınmamış ama nerede var it, uğursuz, nerede var, hırsız, gaspçı, katil bunları salmışlar aramıza. Memlekette bunlardan yeterince sokakta gezen yokmuş gibi! Daha önceki Kovid affı dolayısıyla, daha önceki infaz düzenleme dolayısıyla zaten pek çok bu nevi suçlu aramızda dolaşıp, bize, çoluğumuza çocuğumuza, eşimize karımıza, kızımıza, kendimize tehlike arz etmezmiş gibi bunlardan bir 20, 30 bin tanesini daha saldılar” ifadelerini kullandı.

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Altaylı şunları söyledi:

“O kadar kuralsız, o kadar kanunsuz, o kadar vahşi batı ya da vahşi doğu sistemine bir gidişat var. Türkiye'de kim salıverildi, bütün herkesi mi saldılar, bunlarla ilgili kimsenin bir fikri yok ve bir hesap sorabilen de yok. Hiç kimse kardeşim sen kimi serbest bıraktın diye soramıyor, soran da cevap alamıyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, kimse ‘kardeşim biz bunları, bunları salıverdik, şunlar, şunlar, şu suçlular’ diyebir açıklama yapmaya bile gerek duymuyor. Ben bunu sorsam mesela sosyal medyada, benim bu sorumun altına ‘sana ne şerefsiz, haysiyetsiz, sen CHP'lisin, sen Atatürkçüsün, sen Kemalistsin, bilmem nesin’ yazıyorlar ve böyle gidiyor. Mesela ben bunu üç kere sorsam, dördüncüsünde Cumhurbaşkanı Danışmanı adı altında eşkıyalık yapan birisi kalkıp bana küfür de edebilir. Hesap sormak, hesap da değil ya kamuoyu adına bilgi istemek bile artık Türkiye'de mümkün değil. ‘Saldık kardeşim sana ne, biz saldık yetkimizde, güçle saldık, canım kimi isterse onu saldırırım sana ne lan’ deseler, diyecek lafımız yok.“

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