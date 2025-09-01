Fatih Altaylı Kurultay davasının sonucunu duyurdu! CHP’de tarihi dava için geri sayım

Adli tatilin sona ermesiyle birlikte Türkiye siyasetini yakından ilgilendiren kritik davalar eylül ayında görülecek. Bu davalar arasında en dikkat çekici olanlardan biri ise CHP’nin 38. Kurultayı hakkında açılan dava. CHP Lideri Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu’ndan genel başkanlık koltuğunu devralmasının ardından açılan dava 15 Eylül’de görülecek.

Silivri’de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı bugünkü notlarında kurultay davasına değinerek adli tatil sonrasında CHP açısından kurultay davası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili dosyalar dahil 8 önemli davanın gündeme geleceğini hatırlattı.

Altaylı, İstanbul İl Başkanlığı seçimleriyle ilgili iddianamenin ise somut delil açısından zayıf olduğuna dikkat çekerek davanın genel seçimlere yakın bir tarihte sonuçlandırılmasının iktidar açısından daha “tercih edilebilir” bir senaryo olduğunu da ileri sürerek şöyle konuştu:

Adli yılın başlaması ilk kez bu kadar geniş bir ilgiye mazhar olacak. Çünkü halkın merakla beklediği ve izlediği pek çok soruşturma adli yıl ile birlikte inşallah davaya dönüşecek. CHP açısından da İBB davaları dışında kurultay davası diye bilinen dava da dahil olmak üzere Eylül ayı içinde sekiz önemli dava var. Kurultay davasına etki etmesi muhtemel bir dava olarak İstanbul İl Kongresi ile ilgili iddianamesi yazılan dava önemli ancak somut delil açısından zayıf görünüyor.

İKTİDAR O DAVAYI GENEL SEÇİME YAKIN BİR ZAMANDA SONUÇLANDIRMAYI TERCİH EDER

Kurultay ya da butlan davası ise bence 15 Eylül'de bitmez. Bu dava zaten YSK'nın alanına tecavüz ve yasal olarak kurultayı yok sayma yetkisi yok. İster Asliye Ceza baksın ister Ağır Ceza olsun. Zaten hala kimin bakacağı da ayrı bir tartışmanın konusu ve o dava 15 Eylül'de de sonuçlanmaz. Zaten maksat sonuçlanması değil, sürerek rahatsız etmesi. Bence iktidar o davayı genel seçime yakın bir zamanda sonuçlandırmayı tercih eder.