Mansur Yavaş’ı hedef alanlara siyaset dersi!

72 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, Yavaş’ın adaylık için yeterince gayret göstermediği yönündeki eleştiriler hakkında konuştu.

Altaylı, “Mansur Bey öne çıkma heveslisi değil. 2023 seçimlerinde de istekliydi ama kendini asla öne atmadı. Bu onun kişilik özelliği” dedi. Yavaş’ın, Ekrem İmamoğlu’nun hala adayken kendisinin öne çıkmayacağını açıkça ifade ettiğini belirten Altaylı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de aday olabileceğini söylediğini aktardı.

Altaylı, seçime yaklaşık 3 yıl varken muhalefetin aday belirlemesinin erken olduğunu belirterek “İktidar kanadı bile Erdoğan’ın aday olup olamayacağını tartışırken, muhalefet niye erkenci davransın?” dedi. Altaylı, İmamoğlu’nun adaylığının önündeki tek engelin diploma iptali olduğunu ve bu sürecin yargıdan dönebileceğini ifade etti.

“Mansur Yavaş aday olacaksa bile niye şimdi açıklasın? Diploması iptal edilsin, hakkında davalar açılsın diye mi?” sorusunu yönelten Altaylı, Yavaş’ın halk tarafından tanınan bir isim olduğunu ve adaylığını seçimlere kısa süre kala açıklamasının yeterli olacağını söyleyerek şöyle konuştu:

CHP'nin adayı Mansur Yavaş mı olacak yoksa Mansur Bey adaylıktan vaz mı geçti? Medyada, özellikle muhalefetteki medyada İmamoğlu'nu yargı oyunları ile aday yaptırmayacakları belli oldu. Bu durumda aday Mansur Yavaş mı sorusu soruluyor. CHP'lilerde ise Mansur Bey öne çıkmalı beklentisi var. Birkaç hafta önce Mansur Bey ile burada uzun uzun konuştum. Mansur Yavaş, "Ekrem İmamoğlu hala adayken ben öne çıkamam, çıkmam." demişti ve Özgür Özel'in de aday olabileceğini söylemiş, kendisini de Özel’den sonraya koymuştu. Açık söyleyeyim çok öne çıkma heveslisi değildi. Ancak bu Mansur Bey'in kişilik özelliği. 2023 seçimlerinde de istekliydi ama kendini asla öne atmadı. Benim asıl söylemek istediğim, daha doğrusu sormak istediğim şu: Ne acelemiz var? Ekrem İmamoğlu acele ettiği erken çıktığı için başına bunlar geldi diyenler şimdi Mansur Yavaş niye adaylık için gayret göstermiyor diye eleştiriyorlar.

MANSUR YAVAŞ ADAY OLACAKSA BİLE NİYE ŞİMDİ AÇIKLASIN?

Mansur Yavaş aday olur mu olmaz mı? Bilmem ama seçime 3 yıla yakın zaman en azından 26-27 ay varken muhalefet niye aday belirlesin? Hele hele iktidar kanadı 23 yıldır ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olup olamayacağını konuşurken Akit gibi bir gazetede bile Sayın Erdoğan için artık “bırakın Hakan Fidan'a yol verin” diye köşe yazılırken muhalefet niye şimdi aday konusunda erkenci davransın? Ayrıca şu an için İmamoğlu'nun adaylığının önündeki tek engel diploma iptali. Bu idari karar yargıdan dönerse niye İmamoğlu aday olamasın? Normal bir yargı sürecinde İBB davası 2028 ya da 2027 seçimlerine kadar kesinleşemez. Zaman yetmez. O nedenle diploma ve hakaret davaları şu an için daha önemli. Mansur Yavaş aday olacaksa bile niye şimdi açıklasın? Diploması iptal edilsin. Hakkında davalar açılsın diye mi? Sonuçta halkın tanıdığı, bildiği bir isim. Seçime 3 ay kala adaylığını açıklasa da fark etmez. O güne daha çok var. Bakarsın zaman başka başka isimler getirir o güne kadar. Tabii Mansur Yavaş'ın adaylığı arzulanıyorsa CHP kendisine destek olmalı, cesaretlendirmeli.

