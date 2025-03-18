Fatih Altaylı olayın perde arkasını anlattı! Neden yurt dışı yasağı getirildi?

Gazeteci Fatih Altaylı, meslektaşı İsmail Saymaz'a yurt dışı yasağı konulması ve dosyada gizlilik kararı olmasını eleştirerek, pasaportun iptal edildiğini, iptal nedeninin de İBB iştiraki olan Medya A.Ş. soruşturması olduğunu yazdı.

Fatih Altaylı, dosyada gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle yeterli bilgi edinilemediğini de sözlerine ekledi.

Ünlü gazeteci, "sızıntılar" olduğundan bahsederek Medya A.Ş.'ye yönelik suçlamalar olduğunu belirtti.

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Altaylı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bu firma aracılığıyla birtakım medya kuruluşlarına 'reklam' ya da 'prodüksiyon' bedeli altında para aktarıldığı, gazetecilere kurdukları şirketler üzerinden ödeme yapıldığı ve hatta paravan kuruluşlar aracılığıyla bazı medya şirketlerinin satın alındığı.

Soruşturmaya konu olan isimler arasında Ekrem İmamoğlu’nun, Murat Ongun’un yanı sıra başından beri İmamoğlu ile yol arkadaşlığı yapan Necati Özkan’ın ve belgesel yönetmeni ve prodüktör Cengiz Özkarabekir’in ve bir iki kişinin daha isimleri geçiyor.

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Haklarındaki iddiaların tam içeriğini bilmiyoruz, bilsek de yazamıyoruz.

Ama bildiğimiz şu. Bu iddiaların tümü AKP’li belediyeler için de geçerli. Eğer buradan bir suç çıkarılacaksa, AKP’li belediyelerin tamamında aynı suç çok daha derin biçimde işleniyor demektir.

Bazı trollerin ve sosyal medya fenomenlerinin hesapları incelenirse burada olup bitenlerin yanında diğer tüm isnatlar çocuk oyuncağı kalır. Kimse boşuna 'Açın pencereleri, yakın kaloriferleri' demiyor.