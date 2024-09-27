Fatih Altaylı Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesiyle gündeme gelen çete düzenini eleştirdi

İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesiyle gündeme gelen çeteler Fatih Altaylı’nın da gündemindeydi.

Altaylı, bu ve benzer çetelerin Barış Boyun ve onların altındaki Daltaolar gibi grupların olduğunu söyleyerek, hükümete yüklenerek şunları söyledi:

“1930’ların Şikago’sundan beter. Her yerde elleri var. Koca devlet seyrediyor. Devletle dalga geçiyorlar.”

Yakınları tarafından öldürüldüğü sanılan ve bir süredir Türkiye’nin gündemine oturmasına rağmen halen katil ya da katilleri belirlenemeyen Narin Güran’ın köyüne de atıfta bulanan Fatih Altaylı, şu görüşlere yer verdi:

“Diyarbakır’da 200 kişinin yaşadığı köy devletle dalga geçiyor. Bunlar da dalga geçiyor. Cumhurbaşkanı dahil herkese gider yapmışlar… Kim bunları kullanıyor… Kim bunlara yol veriyor. Ne zaman palazlanmışlar.”

Polatların da para akladığını ima eden Altaylı, bugün yayınladığı videoda şunları söyledi:

“Dilan Polat gibi para aklayan mekanizmalar, güzellik salonları falan, bunların paralarını aklıyorlar...”

Çetelerin devletin her yerine sızdıklarını, her yerde adamları olduğunu ifade ederek Ayhan Bora Kaplan çetesi olayında atıfta bulunarak Altaylı, “ Geçende emniyetten 2 kişi atıldı. Yakalanmayanları düşünün” dedi.

Gece yarısı dağıtılan lisanslarla 6 milyar dolarlık rant ‘Fatih Altaylı’dan gündemi karıştıracak iddia’

Fatih Altaylı, sonunda patladı: Kendilerini ahlaklı zannettikleri için…

Altaylı’nın konuyla ilgili açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Şimdi bak cinayetin hemen ertesinde bir takım şeyler başlatıldı etnik tartışmalar başlatıldı yok işte şuralı yok buralı. PKK'ya yakın yok Güneydoğulu yok Doğulu yok falan filan bunların tamamı yalan çıktı.

Her olaydan sonra birileri Türkiye'de bu işlerin altını körüklüyor. İnternet üzerinden sosyal medya üzerinden birileri bunu körüklüyor ve bu körükleyenlere kimse bir şey yapmıyor. Bu tehlikeli oyuna izin vermesi son derece yanlış onu bir söyleyeyim sen devam et şimdi bu körükleyenler bu konuları körükleyenlere bir şey yapılmıyor.

“DOĞRUDAN DOĞRUYA CUMHURBAŞKANI TEHDİT EDİYORLAR SİYASETİ TEHDİT EDİYORLAR”

Bu çetelere de bir şey yapılmıyor anladığım kadarıyla bu çocuk da bir çete mensubuymuş. Şimdi kes öyle miymiş acaba sahiplenmiş yani Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum yani çeteler böyle gizli saklı iş yapmaya çalışır. Ya bildiğimiz yok böyle değil sosyal medyadan açık açık paylaşım yapıyorlar. Yani Hatta bazı cümleler çok rahatsız edici.

Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tehdit ediyorlar siyaseti tehdit ediyorlar.

Herkesi tehdit ediyorlar fütursuzca bir de altına gördüğün paylaşımları Eee altına adlarını falan da yazmış istiyorsan koyabilirsin de Eee şeye yani okunmayacak e yani Net okumayacak şeyler koy da reklamları gibi Eee olmasın.

Açık açık tehdit ediyorlar şimdi bu bütün bunların hepsi bu. Barış Boyun çetesi diye bir şey var ya onun altında toplanmış.

Bizim uzmanlık alanımız değil bu çeteler ama okuduğumuz öğrene bildiğimiz kadarıyla Daltonlar var. Casper var. Hepsi aynı ekibin içerisinde ve bunlar uluslararası mafyanın para karşılığı kiralık katiline falan da soydu bu motosikleti katiller falan var ya.

“ERDOĞAN MELONİ’DEN ONU TÜRKİYE'YE İADESİNİ İSTEMİŞTİ”

Son zamanlarda çok moda olan mesela bunlar da arasında ya bunlar bunların işi yani tamamı Barış Boyun çetesi bağlantılı ve E bu Barış Boyun da işte 87 bu öyle bir tip biliyorsun İtalya'da yakalanmıştı ve Erdoğan Meloni’den onu Türkiye iadesini istemişti.

Bunlar fütursuzca herkesi ediyorlar garip olan şu biz böyle şeyleri zaten olmasını bekliyorduk.

“1930'LAR CHİCAGOS BUNDAN BETER! HER ŞEYİ SATIN ALMIŞLAR”

Türkiye'deki bu hukuksuzluk döneminde ama bu kadar nasıl güçlenebilir demişler.

Bu kadar bu kadar nasıl fütur hale gelebilmiştir. Yani ben Türkiye'de böyle bir şey hatırlamıyorum. Yani bir tane iki tane gangster çıkardı, böyle fütursuz hareket eden ama bu başka bir boyutta yani tam şey y e ne denir 1930'lar Chicagos bundan beter yani organizeler her şeyi satın almışlar.

“NARİN CİNAYETİNDE DEVLETE DALGA GEÇİRİYOR DİYARBAKIR'DA 200 KİŞİNİN YAŞADIĞI BİR KÖY DEVLETLE DALGA GEÇİYOR”

Emniyetin içinde elleri var yargının içinde elleri var her tarafta örgütlü ve ismiyle adıyla soyadıyla herkesi tehdit ediyorlar.

Ve koca devlet seyrediyor. Yani mesela biz diyoruz ya bu Narin cinayetinde devlete dalga geçiriyor.

Bir Diyarbakır'da 200 kişinin yaşadığı bir köy devletle dalga geçiyor.

Diyoruz ki dalga geçiyorlar E bu da dalga geçiyor bu şeyde Daltonlar çetesi de ve Casper çetesi de devlete dalga geçiyor açık adını veriyor.

Hesabını ondan sor. Buna Cumhurbaşkanı dahil! Herkese gider yapmıştır müthiş ilk defa böyle bir şey görüyorum! Bunlar ne zaman böyle büyüdü ne zaman böyle palazlandı kim bunlara yol verdi kim bunlara izin verdi kim bunları kullandı!

Bak ben sana bir şey söyleyeyim bunların elinde bunların, bunların içinde işlerini biliyorsun işte cinayet var para karşılığı adam öldürme var çökme var yasa dışı bahis var!

“BUNLARIN PARALARINA AKLIYOR”

Ben sana söyleyeyim bak bu Dilan Polat falan var ya hani Dilan Polat tam olarak ismen onu ama bu gibi kara para akla mekanizmaları var ya işte güzellik salonları…

Sigara kaçakçılığının sahte içki bilmem ne onların ikili bunların paralarına aklıyor ve ondan sonra hepsi serbest!

Kimse o para aklama işine girmiyor para aklama işine girmezsen bunların da içine giremezsin tehditlere devam ederler.

Milyarlar kazanıyorlar herkesi satın alacaklar! Zaten bu kadar cüretkar olmalarının herhalde bir arkasında bir şey var.

Geçenlerde biliyorsun Eee emniyetten iki tane üst düzey isim atıldı. Yani düşün yani iki tanesi yakalandı atıldı yakalanmayanlar ya da yakalandığı halde atılamayan ya da arkası sağlam olduğu için kimsenin dokunamadıkları var.”