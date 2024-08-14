Instagram ve Roblox'a yönelik erişim kısıtlamalarının ardından gözler TikTok'a çevrilmiş, uygulamanın kullanıcıları merakla medyadaki haberleri takip etmişti.

FATİH ALTAYLI: TİKTOK'U KAPATAMAZLAR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Instagram'a erişimi engellemesi, diğer sosyal medya platformlarının da benzer bir durumla karşılaşıp karşılaşmayacağı konusunda sorgulamalara neden olurken Fatih Altaylı TikTok'un neden kapatılamayacağını açıkladı.

"HERKESİN İÇİ RAHAT OLSUN"

Altaylı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

AKP, TikTok'u kapatamaz çünkü partiye yakın olan kitle de bu platformu aktif olarak kullanıyor. TikTok kapatılırsa, en büyük tepki de onların içinden gelir. Bu nedenle, TikTok'u kapatmak AKP için pek mümkün değil. Herkesin içi rahat olsun.