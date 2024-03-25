Fatih Altaylı ve Mynet'e büyük tuzak. Adres çubuğundaki kuyruğa bakın sahtekârlığı anlarsınız

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı ve Mynet'e büyük tuzak. Adres çubuğundaki kuyruğa bakın sahtekârlığı anlarsınız
Mynet sitesini taklit eden dolandırıcılar, Fatih Altaylı ve Muharrem İnce arasında canlı yayında yaşanmış gibi düzmece bir diyalog yazarak vatandaşı dolandırmanın peşine düştü.

Dolandırıcılar vatandaşı kandırmak için akıl almayacak yöntemlere başvurmaya devam ediyor.

FATİH ALTAYLI VE MYNET'E BÜYÜK TUZAK

Son olarak Mynet haber sitesinin tasarımını taklit eden dolandırıcılar Fatih Altaylı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasında bir diyalog kurguladı.

Uzun metinlerle gerçek bir canlı yayından alıntı yapılmış gibi metin yazan dolandırıcılar, Fatih Altaylı’nın adını kullanarak vatandaşı dolandırıcılık ağına çekmeye çalıştı.

ADRES ÇUBUĞUNDAKİ KUYRUĞA BAKIN SAHTEKÂRLIĞI ANLARSINIZ

Sosyal medyada paylaşılan sahte sitenin bağlantı uzantısı ise bazı vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

Sahte site üzerinden sözde canlı yayında geçiyormuş gibi yazılan diyalogda Fatih Altaylı sanki zengin olmanın sırrını ağzından kaçırıyor.

İşin gerçek yüzü de o andan itibaren başlıyor.

Dolandırıcılar yüksek kar vaatli tuzaklarını vatandaşa çok güzel bir yatırım aracıymış gibi tanıtmaya başlıyor.

Fatih Altaylı’nın ağzından yazılan "Eğer bana inanmıyorsanız yanıldığınızı kanıtlayacağım. Bana sadece 250€ verin ve bu BitAMG 3.0 Ai Plixi platformuyla sadece 12-15 hafta içinde bir milyon kazanacağım!" sözlerinin ardından diyalog dolandırıcıların ekmeğine yağ sürmek adına uzayıp gidiyor.

Sahte hesap görüntüleri ve düzenlenmiş banka dekontlarıyla olayı bir gerçek gibi aktaran dolandırıcılar vatandaşın güvenini de kazanmaya çalışıyor.

Tabii sahte diyaloğun onlarca yerinde dolandırıcılık sitesine yönlendiren linkler de vatandaşı tuzağına çekmek için bekliyor.

Siz, siz olun böyle tuzaklara düşmeyin...

İşte o sahte sitenin ekran görüntüleri:

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