Büyük dolandırıcılık. Eurolarınız dolarlarınız bir anda uçar gider

Günümüzde internetin yaygın kullanımıyla birlikte dolandırıcılar, çeşitli yöntemlerle insanları kandırmak için her geçen gün daha karmaşık yöntemler geliştiriyor.

Son zamanlarda ortaya çıkan bir dolandırıcılık vakası, sahte web siteleri ve ünlü isimlerin adlarını kullanarak insanları sahte yatırım tavsiyeleriyle aldatmaya çalışıyor.

Dolandırıcılar, internet üzerinde sahte yatırım platformları oluşturarak, genellikle büyük kazanç vaat eden fırsatlar sunuyorlar. Bu sahte siteler, görsel ve içerik olarak gerçek yatırım platformlarına oldukça benzer görünüyor ve bu nedenle insanları kolayca aldatıyorlar.

ÜNLÜ İSİMLERİ KİRLİ OYUNLARINA ALET EDİYORLAR

Ayrıca, dolandırıcılar, güvenilirliklerini artırmak için ünlü isimlerin adlarını da kullanıyorlar.

Bu sahte sitelerde, adı geçen ünlülerin yatırım yaptığı iddia edilen fırsatlar sunuluyor ve insanlar bu fırsatları kaçırmamak için büyük miktarlarda para yatırmaya teşvik ediliyor.

Ancak gerçekte, bu siteler dolandırıcılar tarafından işletiliyor ve insanlar ellerindeki paraları kaybediyorlar.

Mynet ve A Haber sitelerinin benzerini kopyalayan dolandırıcılar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fatih Altaylı, Beyazıt Öztürk gibi ünlülerin isimlerini de kullanarak vatandaşa tuzak kuruyor.

Türk Bankası, Türkiye Bankası gibi başlıklarla yazılan sahte haberler de sosyal medyada açılan ve para karşılığı doğrulama alınan hesaplar üzerinden dolaşıma sokuluyor.