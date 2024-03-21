Fatih Altaylı'dan Büyükekşi'ye sert sözler 'Utanç verici başkan yatağın altına saklanmış'

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı'dan Büyükekşi'ye sert sözler 'Utanç verici başkan yatağın altına saklanmış'
Gazeteci Fatih Altaylı Mehmet Büyükekşi'ye ateş püskürdü.

Gazeteci Fatih Altaylı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayların ardından tutumu nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi çok sert ifadelerle eleştirdi.

Kendi adını taşıyan internet sitesinde "Trabzon’da hiçbir şey olmadı galiba!" başlıklı bir yazı kaleme alan Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

Türk futbolunda son yılların en büyük rezaletlerinden biri yaşanmış.

Bir facianın eşiğinden dönülmüş.

Futbol Federasyonu ortalıkta yok.

Utanç verici federasyonun utanç verici başkanı 3 gün boyunca araziye uymuş.

Belli ki, kendisini o koltuğa oturtanlardan talimat beklemiş, onların tavrına göre tavır almak kişiliksizliğinin doruğuna çıkmış, olası depremden kurtulmak için yatağın altına saklanmış.

Bakmış ki, yukarıdan da hayır yok.

Çıkıp “Geçmiş olsun” demekle yetinmiş.

Sanki takım otobüsü kaza yapmış da, bu da geçmiş olsun diyor.

Bu arada siyasetten de de çıt yok.

Ne iktidardan, ne muhalefetten.

Her şeyi bilen, her şeye hakim iktidarımız da bu konuda suskun.

Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık.

Tam seçim arifesi, sağım Trabzon, solum Fenerbahçe.

Ne zamanlama ama değil mi!

En iyisi olmamış gibi davranmak,

Nasıl olsa unutulur.

Öyle değil mi!

İlgili Haberler
Büyükekşi'nin iftarda lokmalar boğazına dizildi. 'Oosterwolde ile Batshuayi bu ligde bir daha forma giyemez.' Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Merkez Bankası'nın net rezervleri dibi gördü. 7 ayda topladığını 12 hafta 2 günde harcadı
Mehmet Büyükekşi neye uğradığını şaşırdı. Büyük fiyasko
Son Haberler
Aç karnına 2 kaşık tahin yiyin. Bakın neler oluyor Sağlık
Aç karnına 2 kaşık tahin yiyin. Bakın neler oluyor
Aksaray'da köy düğününde tekno müzikle oynayan yaşlı amcaların videosu viral oldu Video
Aksaray'da köy düğününde tekno müzikle oynayan yaşlı amcaların videosu viral oldu
Büyükekşi'nin iftarda lokmalar boğazına dizildi. 'Oosterwolde ile Batshuayi bu ligde bir daha forma giyemez.' Şerafettin Tilki ortaya çıkardı Spor
Büyükekşi'nin iftarda lokmalar boğazına dizildi. 'Oosterwolde ile Batshuayi bu ligde bir daha forma giyemez.' Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Beşiktaş'ın 2 rakibi belli oldu Spor
Beşiktaş'ın 2 rakibi belli oldu
Kedi uzanamadığı ciğere pis der atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Kedi uzanamadığı ciğere pis der atasözünün anlamı nedir?
Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu Ekonomi
Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu
Snowboardla Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı! Nefes kesen anlarda bir ilke imza atıldı Yaşam
Snowboardla Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı! Nefes kesen anlarda bir ilke imza atıldı