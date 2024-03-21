Fatih Altaylı'dan Büyükekşi'ye sert sözler 'Utanç verici başkan yatağın altına saklanmış'

Gazeteci Fatih Altaylı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayların ardından tutumu nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi çok sert ifadelerle eleştirdi.

Kendi adını taşıyan internet sitesinde "Trabzon’da hiçbir şey olmadı galiba!" başlıklı bir yazı kaleme alan Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

Türk futbolunda son yılların en büyük rezaletlerinden biri yaşanmış.

Bir facianın eşiğinden dönülmüş.

Futbol Federasyonu ortalıkta yok.

Utanç verici federasyonun utanç verici başkanı 3 gün boyunca araziye uymuş.

Belli ki, kendisini o koltuğa oturtanlardan talimat beklemiş, onların tavrına göre tavır almak kişiliksizliğinin doruğuna çıkmış, olası depremden kurtulmak için yatağın altına saklanmış.

Bakmış ki, yukarıdan da hayır yok.

Çıkıp “Geçmiş olsun” demekle yetinmiş.

Sanki takım otobüsü kaza yapmış da, bu da geçmiş olsun diyor.

Bu arada siyasetten de de çıt yok.

Ne iktidardan, ne muhalefetten.

Her şeyi bilen, her şeye hakim iktidarımız da bu konuda suskun.

Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık.

Tam seçim arifesi, sağım Trabzon, solum Fenerbahçe.

Ne zamanlama ama değil mi!

En iyisi olmamış gibi davranmak,

Nasıl olsa unutulur.

Öyle değil mi!