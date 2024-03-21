Mehmet Büyükekşi neye uğradığını şaşırdı. Büyük fiyasko

Üst üste yaşanan skandallar; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi hedef haline getirdi.

Hakem hataları, Halil Umut Meler'ein saha içinde yumruklanması, Süper Lig kulübü İstanbulspor'un sahadan çekilmesi, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizi ve son olarak Trabzon'da yaşanan olaylar...

Türk futbol tarihinde belki de hiç bu kadar rezalet üst üste yaşanmamıştı.

Herkesin istifasını istediği Mehmet Büyükekşi ise sanki hiçbir şey olmamış gibi normal hayatına devam ediyor.

Mehmet Büyükekşi dün akşam Riva'da iftar programı düzenledi. Süper Lig', TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de yer alan tüm kulüplerin temsilcilerinin davet edildiği organizasyonda Mehmet Büyükekşi büyük bir şok yaşadı.

Çünkü Süper Lig'den sadece 5 kulüp Mehmet Büyükekşi'nin davetine başkan düzeyinde katıldı.

Üç büyüklerden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın temsilci göndermediği organizasyona Galatasaray'ı İkinci Başkan Metin Öztürk temsil etti.

Daha önce davete katılmayacağını açıklayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ise son anda fikir değiştirdi ve Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili düzenlediği basın toplantısının ardından iftara katıldı.

Bordo mavili ekibin yanı sıra; yalnızca Başakşehir, Sivasspor, Hatayspor ve Gaziantep FK organizasyona başkan seviyesinde katılım gösterdi.

Bu tablo karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Mehmet Büyükekşi, iftar organizasyonunda yaptığı konuşmada, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurguladı.