En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Mart ayında gelecek zam Ankara kulislerinden sızdı

Enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte emekli maaşlarına 2024 yılında yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Vatandaşlar zammın artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yetersiz olduğunu vurgularken kulislerde yerel seçim öncesinde bir zam daha yapılacağı konuşuluyor.

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç kulislerde konuşulan son zamları açıkladı. Çetingüleç, yüzde en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseldiğine dikkat çekerek, “7 bin 500 liralık taban aylığını 10 bin liraya çıkarıyorlar. Zam yüzde 42 iken 10 bin liraydı. Yüzde 49 oldu yine 10 bin lira. Oranladığınızda... Maaşı 7 bin 500 lira olan bir emekli sadece yüzde 33 zam almış olacak” dedi.

Çetingüleç, yerel seçimden önce kulislerde konuşulan zammın ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı. Çetingüleç, en düşük emekli maaşının 14 bin ile 17 bin arasına çıkarılacağının konuşulduğunu aktardı.

Çetingüleç’in köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Emekli Yılı" sözünün altını dolduracak düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklenti devam ediyor.

Özellikle düşük maaş alanlara yönelik iyileştirmenin yüzde 33'le sınırlı bırakılmayacağı, seçimden önce en düşük maaşın 14-17 bin lira arasına çıkarılacağı konuşuluyor.

Zaten bu kadar ağır bir tablo içerisinde yer alan emeklileri 10 bin lira maaşla seçime götürmek Hükümet için de çok akılcı bir strateji değil.”