Fatih Hoca’nın kızı Buse Amerika’yı su yoluna çevirdi

Kısa süre önce Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık birlikteliğini sonlandıran Fatih Terim’in kızı Buse Terim, ayrılık acısını bol bol gezerek atlatıyor.

Apple’ın yeni ürün tanıtımı için Amerika’ya giden Terim gezisinin her anını sosyal medyasından paylaşıyor.

Bebek ürünleri satan bir firma açan Terim’in teknoloji gezisinde ne aradığı akıllarda soru işareti yaratırken 33 yaşındaki Terim’in bu yıl 3. kez aynı firmanın davetiyle Amerika’ya gittiği biliniyor.

Instagram’ından gezinin her detayını paylaşan Terim, “Bu yıl 3. Kez davet edildiğim Apple Worldwide Developer Conference, yani #WWDC24’e hazırım! Apple’ın her yıl yazılım geliştiricileri için düzenlediği konferansta bakalım bizi bu yıl nasıl sürprizler bekliyor.” notuyla da heyecanını paylaşıyor.