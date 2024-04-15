Fatih Portakal Erdoğan 'Bay bay' diyecek dedi. Görevden alınacak isimleri tek tek saydı

31 Mart seçimleri sonrası AKP'de seçimin faturasının kimlere kesileceği merak konusu olmuştu.

CHP'nin yıllar sonra ilk kez gerisinde kalarak ikinci parti konumuna düşen AKP'de başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte alınan ağır yenilginin sorumlusu olarak bazı isimlerin görevden alınacağı konuşuldu.

KİMLER GÖREVDEN ALINACAK?

Erdoğan'ın seçim sonuçlarının ardından bazı bakanları, genel başkan yardımcılarını ve il başkanlarını görevden alacağı belirtildi.

"ERDOĞAN OPERASYONU OLACAK"

"Bayramdan sonra AKP'de bir Erdoğan operasyonu olacak." diyen gazeteci Fatih Portakal, 3-4 bakanın görevden alınacağını iddia etti ve görevden alınacak il başkanlarını isimleriyle birlikte duyurdu.

Portakal'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili kesin cümleler kurması da dikkat çeken bir diğer detaydı.

"3-4 BAKAN GİDİCİ. MEHMET ŞİMŞEK ARALARINDA YOK"

"Kulağıma gelen bilgiler şu şekilde: 3-4 bakan gidici. 3-4 bakan gidecek ama hangi bakanlar olduğunu öğrenemedim.

Mehmet Şimşek aralarında yok, onu söyleyeyim. Bu seçim kaybettiren bakanlar olabilir. İşte Aile Bakanı vardı, kendi kentinde başarılı olamadı.

İSİMLERİ TEK TEK SAYDI

Adalet Bakanı olabilir. Kastamonu'da Tarım ve Ormancılık Bakanı vardı o olabilir. Ama ben sadece 3-4 bakan ismi duydum ve o bakanların isimlerini duymadım.

"TEMİZLİK OPERASYONU OLACAK"

Bir de Genel Başkan yardımcılarından da bazıları alınacakmış. Onların da isimlerini duymadım ama böyle bir temizlik operasyonu olacak.

"İKİ İSMİN GÖREVDEN ALINMASI KESİN! ERDOĞAN 'BAY BAY' DİYECEKMİŞ"

Asıl isim verebileceğim yere geldik. Bu iki isim şu şekilde:

İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve

Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan.

Bu iki ismin görevden alınmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Genel Başkan Yardımcıları da bir iki tane isim söylendi ama ondan çok emin değilim, o yüzden isimleri vermeyeceğim. Şimdi onlar düşünsün artık. Hakan Han Özcan ve Osman Nuri Kabaktepe'ye 'bay bay' diyecekmiş Erdoğan.

Duyduğuma göre böyle ve bunun da bir hesabının sorulması gerekiyor zaten. Yani bu hesap sorulmadan geçiştirilecek bir şey değil. Ortada bir hezimet var. 2024 seçimleri ve 2019 seçimlerinin mutlaka bir hesabının verilmesi gerekiyor.

"ALTINOK EMEKLİ OLMALI"

Turgut Altınok bence artık emekli olmalı, kendisi siyaseti bırakmalı. Kurum'un ise genç bir isim olduğunu düşünüyorum ama yeteneksiz bir isim olduğu ortaya çıktı. Bundan sonra yanlışlıkla filan da bence bakan yapılmasın.

En azından kalibresini öğrenmiş olduk. Kabiliyetini de görmüş olduk."