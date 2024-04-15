Anadolu Medeniyetlerinden kalan eşyaları görünce şok olacaksınız. İnce ince işlenmiş

Kaynak: Haber Merkezi
Anadolu Medeniyetlerinden kalan eşyaları görünce şok olacaksınız. İnce ince işlenmiş
Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görülmesi gereken eserler. Müzede birbirinden ilginç ve güzel esere ev sahipliği yapıyor. İşte o eserler.

TUNÇ TABLET

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Boğazköy kazılarında 1986 yılındaka bulundu. Hitit çivi yazısıyla yazılmış bu belge Anadolu bulunmuş tek tunç belgedir. M.Ö. 1300 yılına ait.

GÜNEŞ KURSU

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Alacahöyük. MÖ. 2500 – MÖ. 2250

AT KOŞULU ARABA MODELİ

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Gordion’da “P Tümülüsü” olarak adlandırılan, bir çocuğa ait tümülüste bulunmuştur. Araba çift tekerlekli olup, dört at koşulmuştur. MÖ. 770

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Gordion. Büyük Tümülüs. MÖ. 8. yüzyıl.

İNANDIK VAZOSU

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Pişmiş toprak. İnandık, MÖ. 17. yüzyıl.

LEOPAR KABARTMALARI

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Sıva Üzeri Boya Benek. Çatalhöyük. MÖ. 6. Bin

Leoparların Çatalhöyük insanlarının yaşamında özel bir yeri ya da dinsel bir anlamı olmalıydı. Bu sıvalı leopar kabartmaları bir zamanlar bir Çatalhöyük evinin duvarını süslemekteydi.

EMZİREN KADIN HEYKELCİĞİ

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Tunç Dönemi. Horoztepe. MÖ. 3. Binin Sonu.

MEDUSA BAŞLI KOLYE

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Altın örme zincir ucunda Medusa başı. Helenistik Dönem.

OBSİDİYEN VAZO

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Obsidiyen. Acemhöyük. Sarıkaya Sarayı’nda bulunan bu vazo, günlük kullanımdan çok dinsel kullanıma işaret etmektedir.

BOĞA BİÇİMLİ TÖRENSEL KAPLAR

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Pişmiş toprak. Boğazköy. MÖ. 16. yüzyıl

KADIN HEYKELCİĞİ

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Elektrum-Altın, Hasanoğlan, MÖ. 3. Binin Sonu.

FİLDİŞİ KUTU

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Fildişi, Acemhöyük, MÖ. 19. yüzyıl

ALTIN TAÇ

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Altın, Alacahöyük, MÖ. 3. Binin İkinci Yarısı.

GÜNEŞ KURSU

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Törensel Sembol. Alacahöyük. MÖ. 2500 – MÖ. 2250

OTURAN KADIN

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Pişmiş toprak, MÖ. 5750

İri göğüsleri ve geniş kalçaları nedeniyle her zaman hem tarımla hem de doğurganlıkla ilişkilendirilen kadın figürininin, iki leoparın arasında oturur durumda tasvir edilmesi, onun güçlü bir kişilik olduğunu düşündürmektedir.

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