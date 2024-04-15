Anadolu Medeniyetlerinden kalan eşyaları görünce şok olacaksınız. İnce ince işlenmiş

TUNÇ TABLET

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Boğazköy kazılarında 1986 yılındaka bulundu. Hitit çivi yazısıyla yazılmış bu belge Anadolu bulunmuş tek tunç belgedir. M.Ö. 1300 yılına ait.

GÜNEŞ KURSU

Alacahöyük. MÖ. 2500 – MÖ. 2250

AT KOŞULU ARABA MODELİ

Gordion’da “P Tümülüsü” olarak adlandırılan, bir çocuğa ait tümülüste bulunmuştur. Araba çift tekerlekli olup, dört at koşulmuştur. MÖ. 770

Gordion. Büyük Tümülüs. MÖ. 8. yüzyıl.

İNANDIK VAZOSU

Pişmiş toprak. İnandık, MÖ. 17. yüzyıl.

LEOPAR KABARTMALARI

Sıva Üzeri Boya Benek. Çatalhöyük. MÖ. 6. Bin

Leoparların Çatalhöyük insanlarının yaşamında özel bir yeri ya da dinsel bir anlamı olmalıydı. Bu sıvalı leopar kabartmaları bir zamanlar bir Çatalhöyük evinin duvarını süslemekteydi.

EMZİREN KADIN HEYKELCİĞİ

Tunç Dönemi. Horoztepe. MÖ. 3. Binin Sonu.

MEDUSA BAŞLI KOLYE

Altın örme zincir ucunda Medusa başı. Helenistik Dönem.

OBSİDİYEN VAZO

Obsidiyen. Acemhöyük. Sarıkaya Sarayı’nda bulunan bu vazo, günlük kullanımdan çok dinsel kullanıma işaret etmektedir.

BOĞA BİÇİMLİ TÖRENSEL KAPLAR

Pişmiş toprak. Boğazköy. MÖ. 16. yüzyıl

KADIN HEYKELCİĞİ

Elektrum-Altın, Hasanoğlan, MÖ. 3. Binin Sonu.

FİLDİŞİ KUTU

Fildişi, Acemhöyük, MÖ. 19. yüzyıl

ALTIN TAÇ

Altın, Alacahöyük, MÖ. 3. Binin İkinci Yarısı.

GÜNEŞ KURSU

Törensel Sembol. Alacahöyük. MÖ. 2500 – MÖ. 2250

OTURAN KADIN

Pişmiş toprak, MÖ. 5750

İri göğüsleri ve geniş kalçaları nedeniyle her zaman hem tarımla hem de doğurganlıkla ilişkilendirilen kadın figürininin, iki leoparın arasında oturur durumda tasvir edilmesi, onun güçlü bir kişilik olduğunu düşündürmektedir.