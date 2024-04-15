Anadolu Medeniyetlerinden kalan eşyaları görünce şok olacaksınız. İnce ince işlenmiş

TUNÇ TABLET
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Boğazköy kazılarında 1986 yılındaka bulundu. Hitit çivi yazısıyla yazılmış bu belge Anadolu bulunmuş tek tunç belgedir. M.Ö. 1300 yılına ait.
GÜNEŞ KURSU
Alacahöyük. MÖ. 2500 – MÖ. 2250
AT KOŞULU ARABA MODELİ
Gordion’da “P Tümülüsü” olarak adlandırılan, bir çocuğa ait tümülüste bulunmuştur. Araba çift tekerlekli olup, dört at koşulmuştur. MÖ. 770
Gordion. Büyük Tümülüs. MÖ. 8. yüzyıl.
İNANDIK VAZOSU
Pişmiş toprak. İnandık, MÖ. 17. yüzyıl.
LEOPAR KABARTMALARI
Sıva Üzeri Boya Benek. Çatalhöyük. MÖ. 6. Bin
Leoparların Çatalhöyük insanlarının yaşamında özel bir yeri ya da dinsel bir anlamı olmalıydı. Bu sıvalı leopar kabartmaları bir zamanlar bir Çatalhöyük evinin duvarını süslemekteydi.
EMZİREN KADIN HEYKELCİĞİ
Tunç Dönemi. Horoztepe. MÖ. 3. Binin Sonu.
MEDUSA BAŞLI KOLYE
Altın örme zincir ucunda Medusa başı. Helenistik Dönem.
OBSİDİYEN VAZO
Obsidiyen. Acemhöyük. Sarıkaya Sarayı’nda bulunan bu vazo, günlük kullanımdan çok dinsel kullanıma işaret etmektedir.
BOĞA BİÇİMLİ TÖRENSEL KAPLAR
Pişmiş toprak. Boğazköy. MÖ. 16. yüzyıl
KADIN HEYKELCİĞİ
Elektrum-Altın, Hasanoğlan, MÖ. 3. Binin Sonu.
FİLDİŞİ KUTU
Fildişi, Acemhöyük, MÖ. 19. yüzyıl
ALTIN TAÇ
Altın, Alacahöyük, MÖ. 3. Binin İkinci Yarısı.
GÜNEŞ KURSU
Törensel Sembol. Alacahöyük. MÖ. 2500 – MÖ. 2250
OTURAN KADIN
Pişmiş toprak, MÖ. 5750
İri göğüsleri ve geniş kalçaları nedeniyle her zaman hem tarımla hem de doğurganlıkla ilişkilendirilen kadın figürininin, iki leoparın arasında oturur durumda tasvir edilmesi, onun güçlü bir kişilik olduğunu düşündürmektedir.