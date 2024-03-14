Fatih Portakal kendisine gelen anketi paylaştı: O illeri tek tek sayıp “Sürpriz olabilir” dedi

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kala siyasetin gündemi de hareketlendi.

Partilerin ve adayların açıklamaları dikkatle takip edilirken gözler bir yandan da anketlere çevrilmiş durumda.

"BAZI YERLER VAR Kİ SÜRPRİZ OLABİLİR"

Gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında kendisine gelen bir ankette yer aldığını söylediği çarpıcı sonuçlardan bahsetti.

Bazı illerde sürprizler yaşanabileceğini belirten Portakal, Kırıkkale ve Manisa’ya dikkat çekti.

Portakal, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bana bir anket geldi. Güvendiğim bir anket. Ben anket sonuçları paylaşmıyorum. O ankette bazı yerler var ki, çok sürpriz olabilir. Kırıkkale gibi, Manisa gibi farklı farklı yerler. Muhalefetteki diğer partilerin tek başına girmesi kimi zaman iktidara yarıyor. Kimi zamansa muhalefetteki büyük parti CHP'ye yarıyor. Çok enteresandır. İYİ Parti, DEM ve YRP’den bahsediyorum."