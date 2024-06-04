Fatih Portakal Mehmet Şimşek’in büyük korkusunu açıkladı. 'Sabır demeyin bana' diyerek seslendi

Asgari ücrete yönelik artacak mı yoksa artmayacak mı sorusu, milyonlarca kişinin dikkatini çekiyor.

Temmuz ayının başlamasıyla birlikte umutlar da yükseldi. Çalışanlar, asgari ücretin geçim sıkıntısı yaşatan seviyede olduğunu dile getirirken, hükümet ve işverenlerden gelen açıklamalarda zam yapılmayacağı yönünde. Milyonlarca memur, enflasyon farkıyla birlikte Temmuz ayında artacak maaşlarını beklerken, asgari ücretli çalışanlar ise sürekli zam beklentisi içerisinde.

Asgari ücrete yönelik zam konusu tartışılırken, gazeteci Fatih Portakal, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi.

"BU İNSANLAR 8 AY BOYUNCA NASIL GEÇİNECEK?"

Sözcü TV'deki yayınında Bakan Şimşek'e seslenen Portakal, "Asgari ücretle çalışan bir kişi nasıl 8 ay geçinecek?" diye sordu. "Bana sabır demeyin" diyen Portakal, Şimşek'i programına davet etti.

Fatih Portakal'ın dikkat çeken sözleri şöyle;

"Hayatınızı sürdürebiliyor musunuz? Örneğin, asgari ücret... Asgari ücret 17 bin 2 lira. Bu insanlar bu parayla 8 ay nasıl geçinecekler? Mümkün değil. Gerçekten asgari ücret alan bir kişi Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak tam 8 ay nasıl geçinecek?

"SABIR DEMEYİN BANA"

Mehmet Bey, bunu size soruyorum. Bu insanlar için bir mucize formülünüz var mı? Bana sabır demeyin. Artık sabır denilecek bir noktada değiliz çünkü. Eğer başka bir mucize formülünüz varsa, lütfen bize anlatın.

"KORKTUKLARI İÇİN GELMİYORLAR"

Gelip burada konuşmak istemez misiniz? Diğer kanallara çıkıyorsunuz ama gelin, burada konuşalım. Sizinle gerçekten konuşalım... Sizi rahatsız etmeyeceğim, sadece halkın merak ettiği şeyleri soracağım. Sorulması gerekenleri soracağım. Tabii ki davet ediyorum. Milletin de duymak istedikleri şeyleri soracağım kendisine. Ancak korktukları için gelmiyorlar zaten, verecek cevapları olduğunu zannetmiyorum."