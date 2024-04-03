Fatih Portakal seçimi kaybeden AKP'li başkanın iftar çadırını kapatmasına canlı yayında ateş püskürdü

31 Mart yerel seçimlerinden önce verdiği vaatler ile çokça konuşulan Sancaktepe eski Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, emekliler için her ay 2 bin liralık emekli kartı, ev kadınları için ise her ay yarım gram altın vereceğini açıklamıştı. Fakat Döğücü, verdiği bu vaatlere rağmen seçimi kazanamamış, belediye başkanlığını CHP’nin adayı Alper Yeğin yüzde 50,59 ile kazanmıştı.

Döğücü ise bu seçimlerde yüzde 41,46 oy alabilmişti. Seçimlerin geride kalmasının ardından en çok konuşulan konulardan bir tanesi de seçimi kaybeden Sancaktepe eski Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün, iftar çadırını seçim sonrasında kapatması oldu.

FATİH PORTAKAL ÇILDIRDI

Döğücü’nün seçimi kazanmasının ardından iftar çadırını kapatması sosyal medyada eleştirilerin ana odağı oldu. Döğücü’ye verilen sert tepkilerden birisini de Fatih Portakal verdi. Canlı yayında Döğücü’ye sert sözler sarf eden Portakal, “AK Partili Başkan kazanacağını düşünüyordu. İnsanlara güzel, şirin görünmek için de Sancaktepe'de iftar çadırları falan kurdu. Koltuğu kaybetti, çadırı da kaldırdı.

Böyle siyasetçilerin de siyaset çöplüğüne atılması gerekiyor. Kimilerinin içleri ne kadar kötü ya. Kötü olduğu için zaten Allah bu şekilde bunlara dersini veriyor"

BELEDİYE’DEN AÇIKLAMA

Sancaktepe Belediyesi’de gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaparak iftar çadırının kapanmadığını, çadırda görevli olanların seçim gecesi geç saatlere kadar çalıştıkları için izinli olduklarını ifade ederek, “iftar çadırında görevli arkadaşlarımız seçim gecesi geç saatlere kadar çalıştı. Dün de idari izinli sayıldıkları için iftar çadırımızı açamadık. Bugün çadırımız açıktır. Bütün ilçe halkını bekleriz” açıklamasını yaptı.