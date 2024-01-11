Fatih Portakal 'şimdiden söylüyorum' dedi. Emekliye yapılacak zammı açıkladı

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Fatih Portakal 'şimdiden söylüyorum' dedi. Emekliye yapılacak zammı açıkladı
Gazeteci Fatih Portakal, asgari ücret zammı ve enflasyonun belirlenmesi sonrası emekli vatandaşları yakından ilgilendiren emekli zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Fatih Portakal, emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. SGK ve Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlara seslenen Portakal "Mutlaka ama mutlaka zam yapacaklar" dedi.

Portakal, zam oranının artacağını belirterek, "Merak etmeyin, çıkacak, yüzde 37,57 ile sınırlı kalmayacak" dedi. Öte yandan Portakal, emekli maaşlarına yapılacak zammın asgari ücret zammı kadar artması gerektiğini de söyledi.

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“EMEKLİ MAAŞINA ZAM AY SONUNA KADAR YETİŞİR”

Emekli maaşına zammın ay sonuna kadar yetişeceğini söyleyen Portakal, “Yani önce emekli maaşları verilir, ondan bir iki gün sonra da ay bitmeden farklar hesaplara yatırılır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mikrofon uzatılan emekli vatandaşlar ise hükümetin "Alsan ne olur, almasan ne olur", "Aylıklar oransal artışla iyileştirilecek" şeklindeki açıklamalarına tepki gösterirken, emekli aylıklarının enflasyon karşısındaki yetersizliği karşısında isyan etti.

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TÜİK'in açıkladığı yüzde 37,57'lik enflasyon rakamı ile emekli aylıkları arasındaki uçurum farkı emekli vatandaşların geçim sıkıntısını artırıyor.

En düşük emekli maaşının 10 bin TL'nin üzerine çıkarılması yönünde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Portakal, düzenlemenin yasalaşmasından sonra emekli vatandaşlara maaş farkının ödenebileceğini ifade etti.

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