Fatih Portakal emeklilere müjdeyi verdi. ‘Yazın bir kenara’ deyip tarih açıkladı

Türkiye’deki ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. Zamlar art arda yağarken maaşlar su gibi akıp gidiyor.

Gazeteci Fatih Portakal dün SZC TV’de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portakal emeklilerin yapılan sadaka zammı oranıyla ilgili mutsuz olduğunu dile getirdi.

Portakal, emekli maaşlarına ek zam gelebileceğini açıkladı. Tarih de veren Portakal, “Ben bu emeklilere ekstra bir düzenlemenin Mart ayında olabileceğini düşünüyorum. Yazın bir tarafa” ifadelerini kullandı.

“Emekli mutsuz. Ben size söyleyeyim mi? Emekliler mutsuz” diyen Portakal emeklilere böylece müjdeyi verdi.

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILDI?

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine yüzde 37.57 oranında zam yapıldığı açıklanmıştı. Milyonlarca emeklinin ek zam ısrarı üzerine SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildi.

En düşük emekli aylığı 10.000 TL'ye yükseltilirken sadaka gibi zamma tepkiler de çığ gibi büyüyor.