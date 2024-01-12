Emeklilere bir kara haber de Ersan Şen'den geldi. Simit detayıyla açıkladı

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Emeklilere bir kara haber de Ersan Şen'den geldi. Simit detayıyla açıkladı
Hukukçu Ersan Şen, Sözcü TV’de canlı yayına katıldı ve emeklilerin ek zam talebini simit hesabıyla değerlendirdi.

Haber3’ün aktardığına göre, 3 Ocak’ta Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı yüzde 64,77’lik 2023 enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin maaş zammı da belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zam alırken, işçi ve Bağ-kur emeklisi zam oranı yüzde 37,57’de kaldı. Bu durum kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Bu beklentiler doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için kolları sıvadı. Şu anda 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin farklı seçeneklerin yer aldığı çalışma, önümüzdeki hafta yapılacak olan Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

Kabinede yapılacak görüşmeler sonrasında son şekli verilecek çalışma, kamuoyuna duyurulacak ve yasalaşması için Meclis’e gönderilecek. 2024 yılı zamlarını merakla bekleyen emeklilerin durumu, Sözcü TV’de Ersan Şen ve İsmail Saymaz arasındaki zam sohbetiyle gündeme geldi.

Ersan Şen, emeklilere 11 bin TL’lik bir artış önerse de, “Cumhurbaşkanı emekli maaşlarına küçük bir artış yapabilir. Ama bu emeklilerin sıkıntılarını çözmeye yetmez. Çünkü zamlarla birlikte verilen artışlar yok olacak. Örneğin simit 20 TL olursa, emeklinin maaşı ne işe yarayacak? Hükümet, bütçe darlığı nedeniyle emekli maaşlarını asgari ücrete getiremiyor. Emekliler için mucizevi bir çözüm yok. Zamlar gelecek, ama yanında ne tür problemler olacak, bilinmiyor” dedi.

Ek zam süreci, torba yasa içinde gerçekleşecek. Bu konuda çalışmalar devam ederken, emeklilerin maaşlarını almak için 17’sinden itibaren bankalara gidecekleri belirtildi. Eğer bu sürede yasalaşma olmazsa, fark sonraki dönemde emeklilere ayrıca ödenecek.

Eğer yasa çıkarsa, ek zamlar bu ay içinde ödenebilecek. SSK’lı emeklilerin ödemeleri 17-26 arası, Bağ-kur’lu emeklilerin ödemeleri ise 25-28 arası yapılacak. Ancak yasal süreç tamamlanmazsa, emekliler ek zamlarını sonraki dönemlerde alacaklar.

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