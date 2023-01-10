Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.



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