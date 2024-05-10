Borsa günün ilk yarısında geriledi

Endeks, öğlen 13.00 sularında, bir önceki kapanışa kıyasla 41,48 puan ve yüzde 0,40 azalarak aynı puana düştü. Dünkü kapanışını 10.247,75 puan seviyesinde yapan endeks, bugüne 26,63 puanlık ve yüzde 0,26’lık bir artışla 10.274,38 puandan başlangıç yaptı.

Günün ilk yarısında endeks, en düşük 10.191,16 puanı ve en yüksek 10.304,29 puanı gördü. Sektörel endekslerde, mali endeks yüzde 0,2 artarken, sanayi endeksi yüzde 0,6, hizmetler endeksi yüzde 0,7 ve teknoloji endeksi yüzde 0,5 oranında değer kaybetti.

Günün ilk yarısında, BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 31’i değer kazanırken, 66’sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler ise Türk Hava Yolları, Pegasus, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altın fiyatları, ons başına 2.308 dolar seviyesinde sabit kaldı. Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2490 ve dolar/yen paritesi 155,90 olarak işlem gördü. İstanbul serbest piyasada, dolar 32,2180 lira, avro ise 34,6540 lira satış fiyatından alıcı buldu.

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda sabit bir seyir izleyerek 2.308 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2’lik bir artışla 83,7 dolardan işlem gördü.