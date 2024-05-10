Sütten ağzı yanan ayranı üfleyerek içer atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Sütten ağzı yanan ayranı üfleyerek içer atasözünün anlamı nedir?
Sütten ağzı yanan ayranı üfleyerek içer atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Sütten ağzı yanan ayranı üfleyerek içer atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kişinin kötü bir tecrübe yaşaması ve benzer bir durumla karşılaşması durumunda artık daha tedbirli ve dikkatli olacaklarını anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Bir hata yaptıktan veya zarar gördükten sonra, insanların benzer hataları tekrar yapmamak için daha ihtiyatlı davranacağını ifade etmektedir.

Bu, yaşanan tecrübelerin ve alınan derslerin kişileri daha bilinçli ve tedbirli yapacağını belirtir.

SÜTTEN AĞZI YANAN AYRANI ÜFLEYEREK İÇER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

kinci evliliğini yaparken 10 kere düşündü, sütten ağzı yanınca yoğurdu üfleyerek yedi."

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