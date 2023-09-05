Fatih Terim Boğaz'da ortaya çıktı. Resultante importante içki oldu

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, uzun süredir ortalıkta yoktu. Terim, boğazda düzenlenen 70. yaş günü kutlamasında ortaya çıktı.
Terim, kutlamanın yapıldığı mekana tekneyle geldi. Bu sırada Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınması dikkat çekti.
Düzenlenen partiye Hagi, Ümit Davala, Necati Ateş, Hasan Şaş, Acun Ilıcalı, Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimler de katıldı.
Terim'in doğum gününde yemekler ve içeceklere kendisiyle özdeşleşen isimlerin verilmesi dikkat çekti.
İşte menüden seçmeler: