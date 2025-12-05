Çekya Milli Futbol Takımı, Ivan Hasek ile yollarını ayırmıştı. Bu gelişmenin ardından, Fatih Terim'in adı ciddi bir şekilde bu koltuk için anılmıştı. Ancak bu konu hakkında herhangi bir somut gelişme yaşanmazken, Fatih Terim'in yardımcısı Hamza Hamzaoğlu bir açıklama yaptı.

Radyospor'a konuşan Hamzaoğlu, bu ihtimalin gerçekleşmeyeceğini dile getirdi.

İşte tecrübeli futbol adamının konuyla ilgili o sözleri:

"Pavel Nedved ile geçen sene Fatih Terim ve ben Al Shabab'ta birlikte çalıştık. Çekya Milli Takım'ında hoca değişikliği olunca bizi önerdi sanırım. Ancak bu saatten sonra o konuda olumlu bir şey olacağını düşünmüyorum."